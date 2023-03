Essen: Rätsel um noch mehr tote Fische in der Werdener Ruhr

Auch am Wochenende wurden wieder tote Fische in der Ruhr in Werden entdeckt.

Essen. Auch am Wochenende wurden wieder tote Fische an der Brehminsel in Werden gesichtet. Behörden zählen insgesamt mindestens 600 Kadaver.

Das rätselhafte Fischsterben in einem Totarm der Ruhr in Essen-Werden geht weiter: Auch am Wochenende wurden tote Tiere in Höhe der Brehminsel gesichtet. Damit summiert sich die Zahl der verendeten Brassen, Rotaugen und Rotfedern auf mindestens 600 Exemplare.

Die Untersuchungen zur Ursache laufen, hieß es am Montag im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen (LANUV).

Der in der vergangenen Woche ausgelöste Umweltalarm wurde inzwischen zurückgenommen, da die ersten Analysen der Wasserproben keine Auffälligkeiten zeigten. „Die ersten chemisch-physikalischen Befunde ergaben keine Hinweise auf mögliche fischtoxische Substanzen“, heißt es in einem Bericht. Auch gehe man inzwischen von einem lokal sehr begrenzten Geschehen aus, sagte LANUV-Sprecher Wilhelm Deitermann. Ein Fischsterben an anderen Stellen in der Ruhr sei nicht festgestellt worden.

Vor allem Jungfische sind verendet

Möglichst zweifelsfrei herauszufinden, was das massenhafte Ableben, das augenscheinlich vor allem Jungfische betrifft, ausgelöst habe, sei eine komplexe Aufgabe: „Wir warten auf die Ergebnisse.“

Nach den Wasserproben, die nach Auskunft des LANUV-Sprechers keinerlei Belastungen durch giftige Substanzen aufwiesen, werden nun die toten Tiere untersucht.

Ohne der Analyse vorgreifen zu wollen, sagte Deitermann, dass verschiedene denkbare Ursachen in Betracht kommen können. Ein akuter Sauerstoffmangel, Algenbewuchs, aber auch eine zu hohe Konzentration von Nährstoffen, die durch die Regenfälle in den vergangenen Tagen in den Fluss gespült worden sein könnten - all das sei denkbar. Anzunehmen sei: „Es ist eine Störung im ökologischen System.“

Erste Meldungen gingen ans Ordnungsamt

Die ersten toten Fische an der Brehminsel waren am 19. März dem Ordnungsamt der Stadt Essen gemeldet worden. Drei Tage später entdeckten Polizisten der Essener Behörde bei einem Einsatz weitere geschätzt 500 Kadaver. Rund 100 kamen dann noch am vergangenen Wochenende dazu.

Erneut wurden am Sonntag Wasserproben entnommen und einige gefrorene Exemplare der Tiere gingen an den Fischgesundheitsdienst des LANUV in Albaum, wo sie aktuell untersucht werden.

Möglicherweise gibt es Mitte der Woche erste Ergebnisse, die das Rätsel um das Essener Fischsterben lösen, heißt es im LANUV.

