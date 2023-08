Essen: Radler kollidiert mit Junge auf Roller und flüchtet

Nach einem Unfall in Essen-Rüttenscheid sucht die Polizei einen unbekannten Radler.

Essen. Ein unbekannter Radler stieß in Rüttenscheid mit einem Neunjährigen zusammen. Als die Mutter des Kindes den Notruf wählte, flüchtete der Mann.

Nach einer Unfallflucht mit einem verletzten Neunjährigen auf einem Tretroller und einem verletzten Radfahrer in Essen-Rüttenscheid ermittelt die Polizei.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, waren die beiden Beteiligten am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Radtrasse unterhalb der Alfredbrücke kollidiert, nachdem der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit auf den Jungen zugefahren war. Bei dem Zusammenstoß erlitt das Kind leichte Verletzungen. Der Radler trug eine Wunde an der Wange davon.

Als die Mutter des Kindes den Notruf der Polizei wählte, machte sich der etwa 50 Jahre alte Mann in Richtung Alfredstraße aus dem Staub.

Er hat schwarze Haare und war bekleidet mit einem Helm, einer Fahrradbrille, einem bunten Trikot und einer Radlerhose. Er fuhr ein schwarzes Rennrad.

Wer Angaben zu dem Unfall und dem Unbekannten machen kann, sollte sich bei der Polizei melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

