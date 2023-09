Essen: Radler kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Nach einem Unfall in Essen-Heidhausen ist ein Radler schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Essen/Mülheim. Ein Auto hat einen Radler aus Mülheim in Heidhausen frontal erfasst. Die Fahrerin (70) hat den 54-Jährigen wohl übersehen.

Bei einer frontalen Kollision mit einem Auto hat ein Radfahrer (54) in Essen-Heidhausen schwere Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Mülheimer am Montag gegen 17.45 Uhr auf der Laupendahler Landstraße in Richtung Werden unterwegs, als ihm in Höhe der Einmündung In der Borbeck ein roter Toyota GT 86 entgegenkam. Da die Autofahrerin zunächst abbremste, fuhr der Radler weiter geradeaus.

Die 70-Jährige hatte den entgegenkommenden 54-Jährigen aber vermutlich nicht gesehen, so die Polizei. Sie fuhr an, bog ab und stieß dabei mit dem Radler zusammen. Der Verletzte wurde von einem Notarzt, der zufällig vor Ort war, erstversorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, das Fahrrad stellten Polizisten sicher.

