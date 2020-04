Essen: Radler kollidieren - zwei Männer schwer verletzt

Zwei Radfahrer mussten nach einem Unfall in Essen-Stoppenberg in ein Krankenhaus gebracht werden.

Essen. Bei einem Zusammenstoß in Stoppenberg sind zwei 36 und 44 Jahre alte Radfahrer schwer verletzt worden. Beide Männer mussten in eine Klinik.

Zwei Radfahrer sind in Essen-Stoppenberg zusammengeprallt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, waren die 36 und 44 Jahre alten Männer am Freitag auf der Grünfläche am Hangetal unterwegs, als es gegen 15.12 Uhr zur Kollision kam.

Da beide Wege abschüssig waren und beide Radfahrer relativ zügig unterwegs waren, konnten sie den Zusammenprall auf einer Kreuzung nicht verhindern. Beide Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

