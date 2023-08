Essen: Radler bringt Kind mit Fahrrad zu Fall und flüchtet

Essen. Ein Radfahrer hat in Essen offenbar das Rad eines Kindes gerammt, so dass dieses stürzte und sich verletzte. Laut Polizei fuhr der Radler davon.

Die Essener Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich bereits am Dienstag (8.8.) am späten Nachmittag in Bredeney ereignet hat. Gegen 17 Uhr zog ein zehnjähriger Junge auf dem Sportplatz von Fortuna Bredeney am Voßbusch / Meisenburgstraße sein Fahrrad aus einem Fahrradständer. In diesem Moment rammte ein unbekannter Radfahrer das Fahrrad des Jungen am Hinterrad und stieß den Jungen dadurch zu Boden.

Radfahrer fuhr ohne anzuhalten davon

Während sich das Kind durch den Sturz leicht verletzte, fuhr der Radfahrer ohne anzuhalten davon. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen Mann mit blondem lockigem Haar handeln, der ohne Helm unterwegs gewesen sei.

Die Essener Polizei bittet nun, dass sich Zeugen des Unfalls melden oder andere, die Hinweise auf den Radfahrer geben können: 0201/8290.

