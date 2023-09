Essen: Radler (68) bricht zusammen, muss wiederbelebt werden

Essen. Auf der Gruga-Trasse in Essen-Rüttenscheid ist am Mittwoch ein Radler (68) zusammengebrochen. Er musste wiederbelebt werden.

Ein 68-jähriger Radler ist auf der Gruga-Trasse in Rüttenscheid am Mittwoch Abend zusammengebrochen. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nähe der Wittekindstraße, in Sichtweite des Messe-Parkplatzes.

Dort trainierte gerade die Jugendfeuerwehr – Passanten holten bei der Jugendfeuerwehr sofort Hilfe. Als die Feuerwehrleute zum bewusstlosen Mann kamen, hatten bereits andere Passanten damit begonnen, den Mann zu reanimieren. „Hinzugerufene Rettungskräfte übernahmen die weiteren Reanimationsmaßnahmen und brachten den Verletzten schließlich in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo der 68-jährige Fahrradfahrer weiter stationär behandelt wird“, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Gesucht werden weitere Zeugen, die Angaben zum Sturz des Radlers machen können. Gesucht werden auch die beiden Bürger, die sofort Erste Hilfe leisteten. Hinweise an 0201-8290.

