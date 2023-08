Essen: Quad kracht in Motorrad - Fahrer (42) schwer verletzt

Essen. Ein hoher Alkoholpegel ist vermutlich die Ursache für einen Alleinunfall mit einem Schwerverletzten in Essen-Kray. Die Polizei ermittelt.

Vermutlich war zu viel Alkohol im Spiel: Ein Quadfahrer (42) hat am Mittwochabend an der Rotthauser Straße in Essen-Kray die Kontrolle über sein Vehikel verloren. Auf einem Parkplatz krachte er gegen 19.40 Uhr in ein dort abgestelltes Motorrad und verletzte sich dabei schwer.

Der Mann wurde von einem Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen deutlich erhöhten Wert, berichtete die Polizei am Donnerstag, die nun ermittelt. (j.m.)

