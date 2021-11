Essen: Mini-Verbrauchermesse zieht weniger Publikum an

Viele interessierte Besucherinnen und Besucher hatte unter anderem der Stand mit skandinavischen Keramik-Reiben. Die Mode Heim Handwerk (MHH) in der Messe Essen fand in verkleinerter Version statt.

Essen. Die Verbrauchermesse Mode Heim Handwerk (MHH) in Essen fand wegen Corona in Klein-Format statt. Die Publikums-Resonanz schrumpfte auf ein Fünftel.

Rund 22.000 Besucherinnen und Besucher sind in diesem Jahr zur Verbrauchermesse „Mode Heim Handwerk“ (MHH) in Essen gekommen. Das teilte die Messe-Leitung am Wochenende mit. Am Sonntag, 14. November, war die MHH nach vier Tagen zu Ende gegangen.

Die Messe hatte in diesem Jahr in einer verkürzten „Spezial-Ausgabe“ stattgefunden – sie lief nur vier statt wie sonst neun Tage, es wurden nur drei statt wie sonst fünf Hallen bespielt, und die Zahl der Aussteller belief sich auf 260 statt wie früher 700. Im Jahr 2020 war die MHH wegen Corona komplett ausgefallen.

Zur letzten „Mode Heim Handwerk“ vor Corona kamen rund 120.000 Männer und Frauen

Entsprechend geringer war auch die Besucher-Resonanz: Zur letzten kompletten MHH vor Corona im Jahr 2019 kamen noch rund 120.000 Besucherinnen und Besucher.

Mit dem Publikumszuspruch in diesem Jahr ist die Messe jedoch zufrieden; man ziehe ein „positives Fazit“, heißt es. „Vor dem Hintergrund der pandemiebedingt besonderen Bedingungen, unter denen wir die Mode Heim Handwerk Spezial 2021 geplant und durchgeführt haben, sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, bilanziert Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen. „Wir freuen uns über die vielen Besucher, die wieder einmal Messeluft schnuppern wollten und einen schönen Tag bei uns verlebt haben. Unseren treuen und neuen Ausstellern danken wir für ihre Teilnahme, die in diesen Tagen nicht selbstverständlich ist.“

