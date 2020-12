Essen: Profiboxer bemerkt Einbruch und hält Täter in Schach

Einbrecher sind am Heiligabend in eine Wohnung in Bergeborbeck eingedrungen und wurden auf frischer Tat ertappt.

Essen Der Essener Profiboxer Patrick Korte entdeckt Einbruchsspuren bei einem Nachbarn. Er alarmiert die Polizei und bewacht die Täter vor dem Fenster.

Essen. Zwei Frauen sind am Heiligabend in eine Wohnung in der Dünkelbergstraße in Bergeborbeck eingebrochen. Doch sie hatten die Rechnung ohne einen aufmerksamen und ausgesprochen kraftstrotzenden Nachbarn gemacht. Ausgerechnet Profiboxer Patrick Korte war um kurz nach 16 Uhr auf die aufgebrochene Tür einer Nachbarin im Erdgeschoss aufmerksam geworden - und reagierte ebenso couragiert wie geistesgegenwärtig.

Korte war eigentlich gerade auf dem Weg in den Keller, um noch ein Geschenk für seine Tochter zu holen, als ihm die feinen Holz- und Farbsplitter an der Wohnungstür im Hausflur auffielen. Das Nachbarschaftsverhältnis in dem Mehrfamilienhaus ist gut, man weiß, wer gerade verreist ist. Deshalb ragierte der 36-jährige Profisportler sofort, alarmierte zunächst die Polizei, verschloss dann die Haustür, damit niemand fliehen konnte. Und stellte sich selbst als Wache vor das Fenster der aufgebrochenen Wohnung, in der die Täter augenscheinlich noch zu Gange waren.

Einbrecherinnen kauerten beim Eintreffen der Polizei jammernd auf dem Boden

Rasch hatte Korte auch noch Verstärkung durch einen Bekannten herbeitelefoniert. Doch der Schwergewichtsboxer, der nach längerer Verletzungspause erst vor wenigen Wochen wieder in den Ring gestiegen ist, wollte trotz seines imposanten, hünenhaften Auftretens kein Risiko eingehen. Man behielt die Wohnung im Auge und wartete auf die Polizei, die auch rasch mit zwei Streifenwagen anrückte. Gemeinschaftlich konnte man die inzwischen verbarrikadierte Wohnungstür stürmen und die zwei Einbrecherinnen stellen, die - der aussichtslosen Lage bewusst - laut Polizeibericht inzwischen jammernd auf dem Boden kauerten und sich widerstandslos festnehmen ließen. Die 28 und 33 Jahre alten Frauen mit kroatischer und mazedonischer Staatsangehörigkeit leben in Gelsenkirchen und sind nach Polizeiangaben bereits wegen diverser Eigentumsdelikte aufgefallen. Ein Amtsrichter hat inzwischen Untersuchungshaft gegen die inhaftierten Beschuldigten erlassen.

Das gute Gefühl, "etwas Schlimmes verhindert zu haben"

Für Patrick Korte hat der Heiligabend damit noch ein gutes Ende genommen. Obwohl ihm zwischendurch auch mulmig war. Schließlich waren mit den Einbrechern auch Frau und Töchter in dem Mehrfamilienhaus eingeschlossen. Gleichwohl will der 36-Jährige kein besonderes Aufhebens um sein Handeln machen, auch wenn nicht jeder Einbruchsversuch durch einen solchen entschlossenen Einsatz vereitelt werden kann. "Manche gucken vielleicht auch weg", sagt Korte. Doch das wäre für ihn nicht in Frage gekommen. So sei es nicht nur an Weihnachen ein gutes Gefühl, "etwas Schlimmes verhindert zu haben". Die alarmierte Nachbarin war trotz der durchwühlten Schränke und Schubladen jedenfalls enorm erleichtert. Korte hat ihr auch die aufgebrochene Wohnungstür schnell noch notdürftig repariert.