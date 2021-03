Essen: Premiere für „Jugend musiziert“ als Videowettbewerb

Essen. „Jugend musiziert“ in Essen: Landeswettbewerb NRW konnte trotz Corona-Pandemie ausgerichtet werden. Musikschüler schickten Beiträge als Sticks.

„Jugend musiziert“ in Zeiten der Pandemie – das waren im Corona-Jahr 2021 rund 1000 Teilnehmer in allen Kategorien und Altersgruppen, die ihre Beiträge in diesem Jahr auf Sticks gezogen hatten, um der Jury online vorzuspielen.

Anders als im Vorjahr musste der 58. Landeswettbewerb NRW zumindest nicht abgesagt werden und fand größtenteils vom 12. bis zum 18. März in Essen statt – als Videowettbewerb, aber immerhin mit einer real präsenten Jury. „Jugend musiziert“ NRW hatte dazu aufgerufen, die Wettbewerbsbeiträge auf USB-Sticks einzureichen.

Obwohl die Teilnahme diesmal nicht einfach war, weil die Musikschulen lange geschlossen oder nur sehr beschränkt zugänglich waren und der Unterricht größtenteils online stattfand, waren die Organisatoren von der Resonanz positiv überrascht. Rund 1.000 Sticks trafen ein, wurden nach Kategorien und Altersgruppen sortiert, und von den Juroren in acht eingerichteten Studios der Folkwang Musikschule und der Philharmonie Essen gesichtet.

Auch ein einfaches Handy-Video lässt Qualität erkennen

Die ungewohnte Videowettbewerb-Premiere hat nach Ansicht von Ulrich Rademacher, Vorsitzender einer der Jurys, funktioniert: „Man kann durchaus auch bei einem einfachen Handyvideo sehen und hören, wie gut die Qualität des Beitrags ist. Andererseits kann auch ein professionelles Aufnahmestudio eine eher schwache Leistung nicht wesentlich verbessern“.

23 der eingereichten Wettbewerbsbeiträge stammten aus Essen. Sechs Schülerinnen und Schüler der Folkwang Musikschule im Alter von 13 bis 17 Jahren schafften einen 1. Preis und die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Für die Altersgruppe der 12- bis 13-Jährigen und für einige Sonderkategorien geht der Landeswettbewerb vom 13. bis zum 16. Mai in Dortmund weiter, wenn möglich vor Publikum. Das Preisträgerkonzert in der Düsseldorfer Tonhalle am 2. Mai ist zurzeit als Streaming in Planung, und der Bundeswettbewerb soll womöglich wieder „live“ vom 20. bis zum 27. Mai in Bremen und in Bremerhaven über die Bühne gehen. Alle Ergebnisse und weitere Informationen unter www.jugend-musiziert.org