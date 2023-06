Essen: Pop-Up-Ausstellung zur Emscher im Verein Kunstwerden

Essen-Werden. Ein Essener Künstler beschäftigt sich mit der Emscher. Am 16. Juni stellt er sein Onlineprojekt im Verein Kunstwerden vor: Mitmachen erwünscht!

Der Künstler Daniel Hengst lebt seit zwei Jahren in Essen und entwickelt derzeit die digitale Kunstausstellung „404 – Nature not found / Natur nicht gefunden“. Seine Arbeit beschäftigt sich mit der zukünftigen Aufteilung des Naturraums, der zwischen menschlichen Interessen und der Notwendigkeit zum Naturschutz zum heftig umringten Gebiet geworden ist. Die Emscher ist für ihn dabei der perfekte Untersuchungsgegenstand.

Der Künstler fragte sich, wie sah der Naturraum vor der Industrialisierung und der Begradigung des Flusses aus? Und was bedeutet eine Renaturierung in Bezug auf einen Fluss, dessen natürlicher Zustand bereits vergessen ist? In Stadtarchiven und im Ruhr Museum fand Daniel Hengst Artikel und Karten, Bilder und Geschichten, welche der Fluss und die Menschen, die an ihm lebten, erzählen. In Wanderungen und Exkursionen nahm er Töne und Bilder auf und schaffte sich so als Ortsfremder ein eigenes Bild.

Einladung zur Mitgestaltung des Online-Kunstwerkes

Sein großes Interesse an den Geschichten der Menschen, welche schon länger an und mit dem Fluss und in dessen Umgebung leben, ist jedoch bisher größtenteils unbeantwortet. Er lädt daher am nächsten Freitag, 16. Juni, ab 16 Uhr im Rahmen einer eintägigen Pop-Up-Ausstellung zur Mitgestaltung des Online-Kunstwerkes ein.

In Wanderungen und Exkursionen entlang der Emscher nahm der Künstler Töne und Bilder auf. Foto: Daniel Hengst

In den Räumen des Vereins Kunstwerden, Ruhrtalstraße 19, kann neben digitalen und analogen Arbeitsproben ein erster Entwurf des Kunstwerkes besichtigt werden. Besucher können sich zudem mit eigenen Erinnerungen einbringen. Der Künstler wird ab 16 Uhr anwesend sein, um diese Geschichten und Bilder in eine für ihn nutzbare Form zu bringen. Die Eröffnung der finalen Online-Ausstellung findet Ende Juli auf der Website www.404-nature.com statt.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen