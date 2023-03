Essen: Polizistin stoppt Einbrecher (18) mit Elektroschocker

Mit einem solchen „Distanz-Elektro-Impuls-Gerät“ hat eine Polizistin in Essen einen Einbrecher an seiner Flucht gehindert.

Essen. Mit einem Elektro-Schocker hat eine Polizistin einen Mann an seiner Flucht gehindert. Er war mit einem Komplizen in ein Sportheim eingebrochen.

Am Sportplatz an der Borbecker Prinzenstraße sind zwei 18-Jährige in der Nacht auf Mittwoch, 1. März, in ein Vereinsheim eingebrochen. Sie wollten Bargeld, Alkohol und Süßigkeiten stehlen.

Erster Täter ergab sich widerstandslos

Ein Zeuge hatte gegen 3.40 Uhr die Polizei alarmiert. Wenige Minuten später war die Polizei vor Ort. Der erste Täter ergab sich sofort widerstandslos, den zweiten setzte eine Polizisten fest mit Hilfe eines so genannten „Distanz-Elektroimpulsgerätes“, landläufig auch „Elektroschocker“ genannt.

Beide jungen Männer sind wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt. Sie wurden vorläufig festgenommen.

