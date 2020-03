Essen: Polizisten wollen helfen und werden angegriffen

Essen. Betrunkener Radler lag auf einem Gehweg in Altenessen. Als Beamte sich um ihn kümmern wollten,versuchte der 20-Jährige zu flüchten - ohne Erfolg

Bei dem Versuch, einem gestürzten Radfahrer mitten in der Nacht auf der Altenessener Straße zu helfen, wurden Streifenpolizisten angepöbelt und angegriffen.

Wie die Essener Behörde am Montag berichtete, wollten sich Beamte am Samstag um kurz nach Mitternacht um einen 20-Jährigen kümmern, der auf dem Gehweg an der Altenessener Straße lag. Als der junge Mann die Polizisten sah, versuchte er aufzustehen und seine Fahrt fortzusetzen. Wohl nicht ohne Grund.

Dem 20-Jährigen mussten Handfesseln angelegt werden

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war. Er wurde zunehmend aggressiv, beleidigte die Beamten, trat nach ihnen und musste schließlich mit Handfesseln gefesselt werden,so die Polizei. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Um eine Blutprobe entnehmen zu können, wurde der 20-Jährige mit zur Polizeiwache genommen. Auch dort beleidigte er die Polizisten und trat nach ihnen. Als er sich wieder etwas beruhigt hatte, konnte er gehen - jedoch ohne sein Fahrrad. Das durfte er erst mittags abholenm nachdem er wieder nüchtern war.

Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.