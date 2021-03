Essen: Polizeihund Yoschi stellt Einbrecher auf frischer Tat

Essen. Polizeihund Yoschi leistete ganze Arbeit. Er half mit, einen 50 Jahre alten Einbrecher in Essen-Kettwig auf frischer Tat festzunehmen.

Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch (24. März) einen mutmaßlichen Einbrecher in Essen-Kettwig auf frischer Tat ertappt. Der 50 Jahre alte Mann soll kurz zuvor in eine Garage an der Gerhart-Hauptmann-Straße eingestiegen sein, berichtet die Polizei.

Zuerst soll der Einbrecher sein Glück ganz in der Nähe, in der Heinrich-Berns-Straße, versucht haben. Als er das Grundstück unerlaubt betrat, löste er jedoch den Alarm aus, ohne dies zu bemerken. Unverrichteter Dinge verließ er das Grundstück.

Der Tatverdächtige hatte seine Beute für den Abtransport vorbereitet – einen E-Scooter

Die eilig angerückten Polizeibeamten vermuteten den Täter noch im Nahbereich und lagen mit ihrer Einschätzung auch goldrichtig. Nur einige Straßen weiter, in der Gerhart-Hauptmann-Straße, ertappte der Diensthundeführer der Polizei samt seinem vierbeinigen Kollegen Yoschi gegen 2.30 Uhr den 50-Jährigen Mann, wie er gerade aus einer Garage kam - seine Beute, einen E-Scooter, hatte er offenbar schon zum Abtransport auf den Gehweg gestellt.

Der Mann sei ohne festen Wohnsitz und der Polizei bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte bekannt, so eine Polizeisprecherin.