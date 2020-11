Essen: Polizeihubschrauber findet vermissten Heimbewohner

Polizei-Hubschrauber im Einsatz: In Essen konnte ein vermisster Senior mit Hilfe der Wärmebildkamera in der Nacht ausfindig gemacht werden.

Essen. Ein dementer Senior verlässt das Altenheim in Essen-Heisingen. Doch der Vermisstenfall nimmt ein gutes Ende, der Polizeihubschrauber findet ihn.

Ein Seniorenzentrum am Stemmesring in Essen-Heisingen hat am späten Dienstagabend (17. November) einen älteren Heimbewohner als vermisst gemeldet. Der Fall sollte ein glückliches Ende finden: Einige Stunden später konnte die Polizei den 76 Jahre alten Mann mit Hilfe eines Hubschraubers ausfindig machen.

Der demente Senior hatte das Heim nach Polizeiangaben offenbar über einen Notausgang verlassen, sodass dem Pflegepersonal ein akustisches Warnsignal übermittelt wurde und dieses zügig die Polizei informieren konnte.

Der 76 Jahre alte Vermisste war auf wichtige Medikamente angewiesen

Streifenwagen hätten zunächst Örtlichkeiten im näheren Umfeld abgesucht, an denen der Mann sich gern aufgehalten hatte. Weil dies aber erfolglos war und der 76-Jährige auf wichtige Medikamente angewiesen ist, wurde zeitnah der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Dieser entdeckte kurze Zeit später eine am Boden liegende Person am Eingang zum Kleingartenverein an der Carl-Funke-Straße in Heisingen – dabei handelte es sich um den vermissten Mann. Dieser wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.