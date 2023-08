Essen: Polizeiauto stürzt bei Einbrecherjagd in die Böschung

Essen. Bei der Verfolgung von Einbrechern in Essen-Altenessen ist ein Streifenwagen die Böschung hinabgestürzt. Die Verfolgten sind noch auf freiem Fuß.

Auf der Jagd nach zwei Einbrechern sind Polizisten mit ihrem Streifenwagen am Samstagabend (26. August) von der Straße abgekommen, haben ein Holzgeländer durchbrochen und sind die Böschung heruntergestürzt. Die Beamten blieben nach Angaben der Polizei dabei unverletzt, das Auto musste abgeschleppt werden. Die verfolgten Einbrecher sind weiterhin flüchtig.

Gegen 20.40 Uhr hatten sich Zeugen bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass offenbar Unbekannte in ein leerstehendes Thyssenkrupp-Gebäude an der Johanniskirchstraße in Altenessen eingebrochen seien. Was die beiden Männer dort suchten, ist noch ungeklärt. Laut einer Polizeisprecherin wäre eine mögliche Vermutung, dass es sich um Kupferdiebe gehandelt haben könnte.

Polizei Essen: Autounfall passierte bei Nahverkehrsfahndung

Die Polizei rückte an und umstellte das Gebäude, die beiden Einbrecher konnten aber dennoch zu Fuß fliehen. Nach Angaben der Polizei verloren die Beamten den Sichtkontakt zu den Unbekannten. Bei der Fahndung im nahen Umkreis sei dann der Unfall mit dem Polizeiauto passiert. Wie es dazu kommen konnte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

