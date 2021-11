Einen Motorradfahrer hat die Polizei am Sonntagabend im Stadtteil Frohnhausen verfolgt (Symbolbild).

Verkehr Essen: Polizei verfolgt Motorradfahrer – am Ende kracht es

Essen. Mit einem Unfall an der Berliner Straße im Essener Stadtteil Frohnhausen endete am Sonntagabend eine Verfolgungsjagd der Polizei.

Die Polizei Essen hat am Sonntagabend einen Motorradfahrer quer durch den Stadtteil Frohnhausen verfolgt. Kurz vor Mitternacht hatten die Beamten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Frohnhauser Weg / Stadtgrenze Mülheim überprüfen wollen.

Der Motorradfahrer, der aus Velbert stammt, gab Gas und flüchtete, die Polizei nahm die Verfolgung auf. Die Jagd endete an der Berliner Straße mitten in Frohnhausen – in einer langgezogenen Kurve fuhr der Mann (31) mit seiner Maschine geradeaus und prallte vor ein Schild. Schwere Verletzungen liegen offensichtlich nicht vor, doch der Mann kam vorsorglich ins Krankenhaus.

„Gegen den Mann liegen mehrere Haftbefehle vor“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Die Ermittlungen dauern an.

