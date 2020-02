Essen. Unbekannte brachen auf einem Firmengelände an der Arenbergstraße mehrere Fahrzeuge und Container auf. Ihre Beute waren diverse Werkzeuge.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essen: Polizei sucht Zeugen nach Werkzeugklau in Karnap

Unbekannte Täter haben am Sonntagabend in Essen-Karnap mehrere Werkzeuge aus Autos und Containern auf einem Firmengelände an der Arenbergstraße gestohlen. Offenbar verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 23.45 Uhr Zutritt zu dem eingezäunten Areal.

Sie brachen mindestens fünf Fahrzeuge auf, aus denen Werkzeug entwendet wurde. Zusätzlich wurden Container und Werkzeugkisten geknackt und durchsucht. Auch hier entwendeten die Unbekannten mehrere Gerätschaften. Außerdem legten die Tatverdächtigen Kabelstücke und Werkzeuge auf dem Firmengelände für den Abtransport bereit, die zurückgelassen wurden.

Womöglich wurden die Tatverdächtigen bei dem Einbruchsdiebstahl gestört. Durch die zahlreichen Beschädigungen an Fahrzeugen und Containern entstand hoher Sachschaden. Der Ermittler des Kriminalkommissariats 32 sucht nun Zeugen, die im Bereich Arenbergstraße verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.