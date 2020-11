Essen: Polizei stürmt Wohnung – Drogen fliegen aus Fenster

Essen. Die Polizei hat in Essen-Haarzopf am Mittwochabend einen Drogendeal platzen lassen. Dem Einsatz waren „umfassende Ermittlungen“ vorausgegangen.

Polizeibeamte haben in Essen -Haarzopf am Mittwochabend einen Drogendeal platzen lassen. Mit einer Ramme verschafften sich Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung auf der Hatzper Straße, in der sich mehrere Personen befanden. „Zwischenzeitlich flog ein Paket mit circa einem Kilo Marihuana aus dem Fenster“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Das Paket wurde sichergestellt.

Die Beamten nahmen drei Tatverdächtige fest – darunter den 22-jährigen mutmaßlicher Dealer, der nun in U-Haft sitzt. Auf den Mülheimer wurde die Polizei Oberhausen zuvor im Zuge „umfassender Ermittlungen“ aufmerksam.

Oberhausener Polizei ruft Essener Kollegen hinzu

Er steht im Verdacht, mit Drogen in nicht geringer Menge zu handeln. Am Mittwochabend riefen die Polizisten aus Oberhausen vor dem Zugriff Essener Zivilkräfte nach Haarzopf.

Neben dem Hauptverdächtigen nahm die Polizei vorläufig einen mutmaßlichen Kunden (19) des Dealers aus Mülheim sowie eine 22-jährige Essenerin fest. Die beiden befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß, Ermittlungen gegen sie laufen weiter.