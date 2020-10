An Superlativen herrschte kein Mangel, als Innenminister Herbert Reul gemeinsam mit Essens Polizeipräsident Frank Richter und den Chefs der Essener Thelen-Gruppe im April der Öffentlichkeit die Pläne für das sogenannte Regionale Trainingszentrum (RTZ) präsentierten. Eines der modernsten Übungszentren für Einsatzkräfte aus ganz NRW soll auf einer Gewerbefläche an der Frohnhauser Straße im Westviertel entstehen. Inklusive Schießstand, auf den die Essener Polizei so sehnsüchtig wartet.

Freude aller Orten? Mitnichten. Die Ruhrbahn traf die frohe Botschaft des Ministers wie ein Blattschuss. Auch sie hatte ein Auge auf das Grundstück geworfen, um dort ein neues Busdepot zu bauen. Nun ist guter Rat teuer. Denn die Zeit drängt.

Die neuen Niederflur-Straßenbahnen sind länger und brauchen mehr Platz

Wolfgang Weber, Aufsichtsvorsitzender der Ruhrbahn, hatte die Dringlichkeit der Angelegenheit in seiner letzten Ratssitzung in eine Frage an die Verwaltung verpackt. Im Gespräch mit der Redaktion wird der scheidende SPD-Ratsherr aus Altendorf deutlicher: „Wir brauchen dringend ein Ersatzgelände.“

Denn der zentrale Betriebshof an der Beuststraße im Ostviertel wird umgebaut. Für Busse ist dort bald kein Platz mehr. Hintergrund: Die Ruhrbahn erwartet neue Straßenbahnen. Die Fahrzeuge sind 30 Meter lang und damit rund drei Meter länger als die Niederflurbahnen, die bereits im Einsatz sind.

Damit nicht genug: Die Feuerwehr hat der Ruhrbahn zur Auflage gemacht, dass zwischen den abgestellten Bahnen mehr Platz frei bleiben muss, damit - sollte ein Feuer ausbrechen - die Flammen nicht zu schnell von einem Fahrzeug auf das andere übergreifen und die Brandwehr das Feuer effektiv bekämpfen kann. Sechs Straßenbahngleise werden dafür auf den Busabstellplatz verlegt.

Das Industriegebiet im Essener Norden ist für die Ruhrbahn nur eine Notlösung

120 Ruhrbahn-Busse müssen spätestens ab Frühjahr kommenden Jahres anderswo parken. Eine „Interimsfläche“ sei bereits gefunden, berichtet Geschäftsführer Michael Feller. Fünf Jahre lang will die Ruhrbahn ein Grundstück an der Econova-Allee in Bergeborbeck nutzen. Mehr als eine Notlösung ist das nicht. Denn das Industriegebiet im Essener Norden ist zu weit weg für einen zentralen Betriebshof.

Ruhrbahnchef Michael Feller, Hermann Dumke (Ruhrbahn) und Andreas Demny (v.l.) vom Stadtamt für Straßen und Verkehr stellten im März 2019 das Gelände an der Frohnhauser Straße 95 als neue Abstellfläche für die Linienbusse vor. Die Ruhrbahn entwarf danach noch größere Pläne für das Areal - vergebens. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Die 20.000 Quadratmeter große Fläche an der Frohnhauser Straße unweit des Berthold-Beitz-Boulevards war aus Sicht der Ruhrbahn nicht nur aufgrund der zentralen Lage bestens geeignet. Das Nahverkehrsunternehmen nutzt das Grundstück bereits als Abstellplatz. Bis 2025 will es seine Bus-Flotte auf Wasserstoffbetrieb umstellen. Schon 2022/23 sollen die ersten Fahrzeuge mit der umweltfreundlichen Technologie auch in Essen im Linienbetrieb zum Einsatz kommen. Nicht weit entfernt von dem Gelände im Westviertel verläuft eine Wasserstoffleitung durchs Ruhrgebiet. An diese wollte die Ruhrbahn ihren Betriebshof anschließen. Daraus wird nun nichts.

Die Polizei wird das Trainingszentrum im Westviertel mindestens 20 Jahre nutzen

Michael Feller räumt ein, dass die Ruhrbahn durchaus überrascht war, als ihr das Grundstück vor der Nase weggeschnappt wurde. „Wir hatten das nicht auf dem Schirm“, so der Ruhrbahn-Chef zu den Plänen des Landes für ein Übungszentrum der Polizei. Ein eigener Entwurf für einen zweistöckigen Neubau war bereits gezeichnet.

Die Ruhrbahn sucht nun gemeinsam mit der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft nach einer dauerhaften Alternative. Die Ansprüche bleiben die gleichen: „Für die Zukunftstechnologie Wasserstoff brauchen wir einen geeigneten Platz“, formuliert Aufsichtsrat Rolf Fliß (Grüne).

Feller geht davon aus, dass die Ruhrbahn Wasserstoff mit Hilfe der Stadtwerke übergangsweise auf dem Gelände des neuen Betriebshofs selbst herstellen wird, bis die Versorgung durch eine entsprechende Infrastruktur sichergestellt werden kann. Wo auch immer der Betriebshof entstehen wird. Fünf Jahre bleiben der Ruhrbahn, um ein Grundstück zu finden, um zu planen und zu bauen. Feller: „Das ist sportlich.“

