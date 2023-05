Essen: Polizei nimmt Mann mit verdächtiger Taschenlampe fest

Essen. Im Hauptbahnhof Essen hat die Bundespolizei einen Mann festgenommen. Die Taschenlampe in seiner Jacke kam der Polizei verdächtig vor - zurecht.

Die Bundespolizei hat im Hauptbahnhof Essen einen Mann festgenommen, der eine getarnte Waffe mit sich trug. Bei einer Kontrolle am Montag, 8. Mai, sprachen die Beamten den Nigerianer an - in seiner Jackentasche trug der Mann eine Taschenlampe. Diese Lampe war aber in Wahrheit ein getarnter Elektroschocker, ein so genanntes „Elektroimpulsgerät“. Der Mann muss sich jetzt auf ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

