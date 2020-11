Essen: Polizei-Gewerkschaftler will für SPD in den Bundestag

Die SPD stellt die Weichen für die Bundestagswahl 2021. Beste Aussichten auf eine Kandidatur im städteübergreifenden Wahlkreis 118 - Mülheim Essen I hat der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler.

Der 47-jährige Polizeibeamte hat seine Bewerbung fristgerecht eingereicht, teilt die SPD in Essen und Mülheim mit. Die Vorstände hatten Interessenten dafür Zeit bis Ende Oktober eingeräumt, nachdem der amtierende Bundestagsabgeordnete Arno Klare erklärte hatte, er werde nicht wieder kandidieren.

Essens SPD-Vorsitzender Thomas Kutschaty lobt Fiedler als Experten für innere Sicherheit

Essens SPD-Vorsitzender Thomas Kutschaty hält bereits große Stücke auf Klares möglichen Nachfolger. „Sebastian Fiedler ist ein renommierter und profilierter Experte für den wichtigen Bereich der inneren Sicherheit, den ich bereits länger kenne und schätze. Ich freue mich sehr über seine Bewerbung. Mit ihm bekommen die Wählerinnen und Wähler in Mülheim und Essen einen starken Kandidaten für die Vertretung ihrer Anliegen in Berlin“, so Kutschaty.

Die SPD-Delegierten sollen im Januar über die Bundestagskandidatur entscheiden

Fiedler ist seit 2012 Mitglied der SPD. In zwei digitalen Vorstellungsrunden wird er sich in den kommenden Tagen den Fragen der Mitglieder im Wahlkreis stellen, teilt die SPD. Über die Bundestagskandidatur soll dann im Januar entschieden werden.

Bei der Bundestagswahl 2017 gewann Arno Klare den Wahlkreis für die SPD mit 34,9 Prozent der Stimmen vor der Kandidatin der CDU, Astrid Timmermann-Fechter, die 31,3 Prozent der abgegebenen Erststimmen erhielt.

Der Wahlkreis 118 ist umkämpft und konnte bei der letzten Bundestagswahl nur noch knapp von der SPD gewonnen worden. Hier aufs Neue zu überzeugen wird eine besondere Herausforderung. Wir sind uns sicher, dass wir mit Sebastian Fiedler einen starken Bewerber für diese Aufgabe haben,“ so Rodion Bakum, Vorsitzender der Mülheimer SPD.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]