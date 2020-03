Essen: Polizei fasst mutmaßlichen Online-Betrüger in Karnap

Essen. Ein Sozialhilfeempfänger wurde in einer Karnaper Wohnung festgenommen. Der 34-Jährige soll eine IT-Firma in Brandenburger betrogen haben.

Ein Sozialhilfeempfänger aus Essen soll ein Brandenburger Unternehmen für Computertechnik mit betrügerischen Online-Bestellungen um eine fünfstellige Summe betrogen haben. Ermittler der Essener Polizei kamen dem 34-Jährigen auf die Spur und konnten ihn in einer Wohnung in Karnap festnehmen.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurden dabei Vermögenswerte von einigen tausend Euro sichergestellt. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Kommissariats 14, dessen Mitarbeiter auch Trickbetrüger verfolgen, die oft auf verschlungenen elektronischen Wegen versuchen, ihrer Strafverfolgung zu entkommen.

Die Verfolgung eines Pakets führte zu der Karnaper Wohnung

IT-Ermittlungen und die Verfolgung eines verdächtigen Pakets führten die Fahnder schließlich zu der Wohnung in Essen-Karnap. Kurz nach dem schnellen Betreten durch die Zivilfahnder konnte der dringend Tatverdächtige in den Räumen festgenommen werden. Seine „Gegenanzeige“, in der er darlegte, dass eine fremde Person seine Identität für Straftaten genutzt hätte, wird jetzt in einem weiteren Strafverfahren verfolgt. Neben dem Trickbetrug muss ihm jetzt auch noch das Vortäuschen einer Straftat zur Last gelegt werden.

Schwedische Polizeibeamte, die zurzeit die Arbeit ihrer Essener Kollegen hautnah begleiten, waren dabei, als der Mann überwältigt wurde.