Essen: Polizei fasst Exhibitionisten kurz nach seiner Tat

In einem Zug der S6, die von Düsseldorf kam, entblößte sich der Mann gegenüber eine Frau (24). Später wurde der Täter am Hauptbahnhof vorläufig festgenommen.

Essen. Die Bundespolizei nimmt im Essener Hauptbahnhof einen Exhibitionisten fest. In der S6 hatte er sich entblößt.

Die Bundespolizei hat am Mittwoch im Essener Hauptbahnhof einen Exhibitionisten (46) festgenommen. Er hatte sich in einer S-Bahn der Linie 6 gegenüber einer 24-jährigen Frau entblößt. Als er an seinem Geschlechtsteil herumgefingert hatte, verließ er anschließend das Abteil. Eine Mitfahrerin im Zug, die das Ganze beobachtet hatte, wollte er offenbar zum Schweigen bringen, denn er bot ihr Geld an.

Die 24-Jährige schaltete sofort die Bundespolizei ein. Noch am Tag der Tat konnte mit einer Video-Auswertung vom Bahnsteig der Mann identifiziert werden. Die Bundespolizei fasste den Mann auf dem Bahnhofsvorplatz. Gegen den Täter wird jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen.