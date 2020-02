Essen: Polizei fahndet mit Fotos nach einem Einbrecher-Paar

Essen. Unbekanntes Duo stieg in eine Wohnung in Essen-Altenessen ein. Die beiden Kriminellen knackten einen Safe und erbeuteten Geld sowie Schmuck.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Paar, das am jüngsten Heiligabend in eine Wohnung an der Husmannshofstraße in Essen-Altendorf eingebrochen ist und Bargeld sowie Schmuck gestohlen hat.

Wer diesen jungen Mann oder... Foto: Polizei

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, brachen die beiden Unbekannten gegen 18.55 Uhr die Wohnungstür auf und verschafften sich anschließend Zugang zu einem Safe, aus dem sie Bargeld und Schmuck von nicht unerheblichem Wert entwendeten.

...diese junge Frau erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Während ihres Wohnungseinbruches wurden beide gefilmt. Die Polizei sucht jetzt mit diesen Bildern nach den Tatverdächtigen.

Der Mann und die Frau sind schätzungsweise zwischen 15 und 20 Jahre alt. Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der beiden Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 entgegen.