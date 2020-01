Bundespolizei Essen: Polizei ermittelt nach Grapscherei am Hauptbahnhof

Essen. 28-Jähriger soll einer Essenerin im Hauptbahnhof ans Gesäß gefasst haben. Ein Fußball-Fan soll dem Grapscher ins Gesicht geschlagen haben.

Die Bundespolizei ermittelt nach einer Schlägerei und einer sexuellen Belästigung am Essener Hauptbahnhof. Wie die Behörde am Montag berichtete, war der Sachverhalt, mit dem sich die Einsatzkräfte am frühen Samstagmorgen konfrontiert sahen, zunächst völlig undurchsichtig.

Gegen 0.30 Uhr war eine Streife der Bundespolizei auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam gemacht worden. Auf einem Bahnsteig sollten sich zwei Personengruppen geschlagen haben. Vor Ort gab sich ein 28-jähriger als Opfer zu erkennen. Der kamerunische Staatsangehöriger erklärte, dass er durch einen Fußballfan zunächst rassistisch beleidigt und anschließend geschlagen worden sei.

Ein Fußballfan soll auf dem Bahnsteig zugeschlagen haben

Der Mann erklärte, dass er mit mehreren Freunden auf einen Zug gewartet habe. Dort soll einer seiner Begleiter einer 36-jährigen Essenerin an das Gesäß gefasst haben. Diese habe den Mann lautstark zur Rede gestellt. Das war für zwei Fans des 1. FC Köln offenbar Anlass genug, den 28-Jährigen anzugehen. Von zwei Fußballanhängern sei er rassistisch beleidigt worden, dann habe ihm einer beiden ins Gesicht geschlagen, gab der Mann zu Protokoll. Anschließend seien die Tatverdächtigen in den Zug Richtung Köln gestiegen.

Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Der bislang unbekannten Fußballfan wird wegen Körperverletzung gesucht. Auf einem Video der Überwachungskameras soll er zu erkennen sein.