Essen: Politik fordert größere Parkplätze für größere Autos

Die einzelnen Parkflächen auf dem Parkplatz an der Dahlhauser Straße in Horst sind eng, darauf weisen nun Bezirksvertreter hin.

Essen-Horst. Größer werdende Autos erfordern auch angepasste Abstellflächen. Da besteht bei manchem Parkplatz Verbesserungsbedarf. Politik nennt ein Beispiel.

Immer größer werdende Autos benötigen nicht nur mehr Platz auf der Straße, sondern auch beim Parken: Darauf weisen zumindest jetzt Politiker der Bezirksvertretung hin. Sie fordern, die Maße der Parkbuchten zu überprüfen. Ihr Beispiel kommt aus Horst.

Ob mit der Tür beim Ein- und Aussteigen oder beim Ein- und Ausparken: „Auf dem ehemaligen Postparkplatz in Horst ist es einfach eng“, sagt CDU-Politiker Klaus-Dieter Feige. Daher haben auch die Christdemokraten dem Antrag der SPD zugestimmt und eine Verbesserung der Situation gefordert. Denn die Enge dort führe eben dazu, dass man beim Parken auch nicht gut einschlagen könne.

Fehlende oder wegfallende Parkplätze sorgen in den Stadtteilen regelmäßig für Diskussionen. Das gilt etwa für Kupferdreh, wo durch einen geplanten Radschutzstreifen zahlreiche Plätze wegfallen könnten, aber auch in Wohnvierteln, wo Parkdruck herrscht. Dieser wird dann durch abgestellte Anhänger, Wohnmobile oder die Tatsache erhöht, dass die Stadt beispielsweise das Parken auf Flächen zwischen Bäumen ablehnt. Gehwegparken erhitzt zudem mancherorts wie in Holsterhausen die Gemüter. In Kupferdreh und Rüttenscheid wiederum spaltete die Tatsache, dass Gastrobetriebe Stühle und Tische auf Parkflächen ausbreiten durften, Befürworter und Gegner.

Einzelne Parkzonen sind nicht mehr zeitgemäß

In Horst geht es nun vielmehr um die Parkplatzgröße der einzelnen Flächen. Um auf diese zu fahren, rangieren einige etliche Male, bis sie in eine der Parkbuchten gelangen, andere meiden die Fläche gleich ganz, da der Stellplatz pro Auto auf der Fläche in Horsts Mitte je nach Modell mitunter recht knapp bemessen ist.

Die Autos parken an der Dahlhauser Straße so dicht, dass es mitunter schwierig ist, auszusteigen. Foto: Bild / sag

Die einzelnen Buchten auf dem Parkplatz an der Dahlhauser Straße gegenüber der Hausnummer 168 sind durch weiße Steine eingeteilt: „Leider sind die einzelnen Zonen nicht mehr zeitgemäß. Die Autos sind breiter geworden“, formuliert daher Stefan Heuser (SPD). So komme es immer öfter zu Schäden beim Ein- und Aussteigen an den Fahrzeugen. Die Forderung: „Die einzelnen Parkplätze müssten breiter sein.“ Da müsse halt die inzwischen veraltete Norm überarbeitet werden, ergänzt Feige das, was auch für manches Parkhaus gelte.

Gleichwohl machen sich die Politiker zeitgleich auch Gedanken um die Folgen, denn der Parkdruck könnte weiter steigen, wenn durch die Vergrößerung Stellflächen wegfielen. Dabei würden Parkplätze dringend benötigt. Immerhin handelt es sich bei der Fläche, die hier angeführt wird, um Stellplätze, in deren unmittelbarer Nähe Geschäfte wie Bäcker und ein Getränkehandel, aber auch die Sparkasse liegen. Heißt: Hier parken Kunden.

Bei der Anpassung der Parkplätze geht es auch um die Kostenfrage

Aus diesem Grund wäre es wichtig, zu erfahren, wie die rechtliche Situation aussieht, ob man die Parkplätze größer machen muss und wie viele Parkplätze wegfallen würden, wenn man die aktuellsten Standards ansetzen würde, finden die Sozialdemokraten.

Die Stadt soll nun auf dem Parkplatz an der Dahlhauser Straße prüfen, ob die Größe der Parkflächen für heutige Fahrzeuge ausreichend ist. Foto: Foto / sag

Daher bittet die Bezirksvertretung, die auch zuständig für Steele, Freisenbruch, Kray und Leithe ist, nun die Situation zu überprüfen. Aktuell geht es um die Fläche in Horst. Die Verwaltung möge anschließend beantworten, in wieweit die baurechtlichen Voraussetzungen zur Verbreiterung der bestehenden Parkbuchten vorliegen und wie viele Parkbuchten gegebenenfalls durch diese Maßnahme wegfallen würden.

Weiterhin wird sich auch die Frage nach der Finanzierung stellen. Dabei wird es nicht nur um die Kosten für den Umbau gehen, sondern ebenfalls darum, wer diese tragen wird. Sollte diese Umgestaltung schließlich gut angenommen werden und die Situation entspannen, bleibt abzuwarten, in wie vielen anderen Stadtteilen auf weiteren Parkflächen dieser Verbesserungsbedarf besteht.

