Essen: Poetry-Slam „Krawall und Zärtlichkeit“ startet wieder

Rüttenscheid. Der Poetry-Slam „Krawall und Zärtlichkeit“ ist aus der Corona-Pause zurück. Ab sofort findet er im Rüttenscheider Theater Courage statt.

Über drei Jahre lang musste der Poetry-Slam „Krawall und Zärtlichkeit“ pausieren – erst wegen der Schließung des „Soul Hellcafé“ und der Suche nach einer neuen Location, dann wegen Corona. Nun wagen die Veranstalter Micha-El Goehre und Marius Hanke alias Zwergriese den Neustart im Theater Courage (Goethestraße 67): mit einem regulären Poetry Slam am Dienstag, 18. April, sowie mit einer „Safe Edition“ mit Maskenpflicht am Dienstag, 25. April, für all jene, die in puncto Corona weiterhin auf Vorsichtsmaßnahmen setzen. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Der Ablauf der Slam-Abende hat sich leicht verändert. Statt einer großen Vorrunde mit sechs bis acht Personen treten nun vier geladene Slammerinnen und Slammer in einer doppelten Vorrunde gegeneinander an. So können die Auftretenden jeweils mindestens zwei Texte präsentieren. Außerdem ist immer ein Slot frei für eine Person aus Essen oder Umgebung, die sich einmal selbst auf der Bühne ausprobieren möchte. Das ist dann entweder direkt mit im Wettbewerb möglich oder mit einem kleinen Auftritt außerhalb der Wertung.

Poetry Slam in Essen-Rüttenscheid: Zuschauer stimmen mit Herzen ab

Ansonsten bleibt alles wie gehabt: Abgestimmt wird mit den aus Fingern geformten Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer, um zu entscheiden, wer ins Zweier-Finale einzieht und wer am Ende den Abend gewinnt. Mit dabei sind diesmal am ersten Abend der dem Poetry-Slam noch immer sehr geneigte Kabarettist René Sydow, die Krefelder Poetin Jeanette Kasper-Feld, Szene-Urgestein Andreas Weber aus Münster sowie die Essener Slammerin Julia Crüsemann.

Bei der „Safe Edition“ am 25. April treten dann Jeanette Kasper-Feld, Julia Crüsemann, die in der Essener Slam-Szene aktive Poetin und Musikerin Hanna Flieder sowie der kürzlich nach Essen zurückgekehrte Slammer und Autor Florian Stein gegeneinander an. Weitere Infos zu den Künstlerinnen und Künstlern sowie Tickets gibt es unter poetry-slam-essen.de/termine. Reguläre Karten kosten 14 Euro, ermäßigte 9 Euro.

Rüttenscheider Theater Courage wird neue Heimat des Poetry Slams

Ursprünglich war der Slam „Krawall und Zärtlichkeit“ im Herbst 2015 in der „Viertelliebe“ gestartet und musste zwei Jahre später wegen Schließung weiterziehen. Nachdem auch das „Soul Hellcafé“ geschlossen hatte, gestaltete sich die Suche nach einem neuen Veranstaltungsort zunächst schwierig. Deshalb wurde das Vorhaben zeitweise auf Eis gelegt. Gleichzeitig gab es aber immer wieder konkrete Überlegungen für den Neustart – unter anderem in Gesprächen mit dem Theater Courage, das bereits bei den Essener Stadtmeisterschaften im Poetry Slam mehrfach Unterstützung geleistet hatte.

Das Theater soll die neue Heimat für „Krawall und Zärtlichkeit“ werden. Wie häufig die Veranstaltung künftig stattfinden wird, steht noch nicht genau fest. „Voraussichtlich wird es ein zwei- bis dreimonatlicher Turnus statt der früher monatlich stattfindenden Slam-Abende“, kündigen die Veranstalter an.

