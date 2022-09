Essen: Platte Reifen von SUVs – Polizei meldet weitere Fälle

Essen. Unbekannte lassen die Luft aus Reifen von großen Geländelimousinen (SUVs). Jetzt meldet die Polizei Essen weitere Fälle.

Die Polizei Essen meldet weitere Fälle von Gelände-Limousinen (SUVs), denen Unbekannte die Luft aus den Reifen gelassen haben. In mindestens einem Fall ist dabei auch ein Reifen mit einem Messer zerstört worden. Insgesamt lägen mittlerweile vier Anzeigen vor, berichtet die Polizei am Donnerstag.

Die Taten der angeblich weltweit agierenden Bewegung „The Tyre Extinguishers“ konzentrieren sich in Essen bislang auf den Stadtteil Heidhausen. Sie haben bei der Polizei den Staatsschutz auf den Plan gerufen, der jetzt ermittelt – unter anderem wegen Sachbeschädigung, aber auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Staatsschutz wird immer dann hinzugerufen, wenn es sich um politisch motivierte Straftaten handeln könnte. Das könne, so die Polizei, in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden.

„SUVs sind unnötig und reine Eitelkeit“

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Unbekannte an den Reifen von so genannten SUVs, großen Limousinen, die in Heidhauser Wohnstraßen abgestellt waren, die Luft herausgelassen hatten. Hinter den Scheibenwischer der Fahrzeuge hatten sie Bekennerschreiben geklemmt, in denen sie erklären, dass große, viel Benzin verbrauchende Autos tödlich seien, weil sie maßgeblich zum Klimawandel beitrügen. Und außerdem: „SUVs sind unnötig und reine Eitelkeit.“

Die Mitglieder der Gruppierung sprechen von insgesamt acht Taten in Essen. Auf Internet-Seiten rufen sie zum Mitmachen auf – und erklären auch, wie Interessierte vorgehen sollen. Verzichtet werden solle auf die Manipulation von Firmenfahrzeugen, Behindertenautos, Krankenwagen oder Fahrzeugen normaler Größe.

Sämtliche, bislang registrierte Taten spielen sich im Bereich Grüne Harfe und benachbarten Nebenstraßen ab. Die Polizei sucht Zeugen: 0201/829-0

