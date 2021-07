Essen: Pläne für Stoppenberger Wohnquartier werden ausgelegt

Auf dieser Grünfläche in Essen sollen vier Wohngebäude entstehen. Bürger hatten sich vehement dagegen gewehrt, jetzt werden die Pläne ausgelegt.

Essen-Stoppenberg. Im Bereich Hallostraße sollen Wohnhäuser gebaut werden. Die Stadt Essen legt die Pläne aus. Darin steht auch, was mit der alten Buche passiert.

Die Stadt Essen hat für den Bereich Hallostraße/Im Natt einen Bebauungsplan aufgestellt. Mit der Planung soll der Bau von Mehrfamilienhäusern mit etwa 60 Wohnungen ermöglicht werden. Dabei ist beabsichtigt, dass ein Drittel der Wohnungen im geförderten Wohnungsbau entstehen.

Rotbuche soll zunächst stehen bleiben

Im Plangebiet ist ein einheitliches Gebäude-Karree aus vier Baukörpern geplant, die einen gemeinschaftlichen zum Teil begrünten Innenbereich umgrenzen. Das Gebiet wird über eine kleine Straße mit Anschluss an die Hallostraße erschlossen. Parkplätze befinden sich entlang der Erschließung und in einer Tiefgarage.

Die alte Rotbuche soll zunächst stehen bleiben bis von ihr eine akute Gefahr ausgeht - ein Gutachter hatte zuletzt einen Pilzbefall festgestellt und eine Reststandzeit von zehn Jahren prognostiziert. Dann soll sie durch eine Blutbuche in entsprechender Pflanzqualität ersetzt werden. Das teilt die Stadt mit. Die Bestandsbäume am nördlichen Plangebietsrand sollen erhalten bleiben.

Stellungnahmen der Essener sind erwünscht

Der Bebauungsplan wird vom 6. Juli bis zum 6. August öffentlich ausgelegt. In diesem Zeitraum werden die Planunterlagen im Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Lindenallee 10, Deutschlandhaus, 3. Etage, Raum 301b, montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr ausgestellt. Für die Einsicht in die Unterlagen wird um Anmeldung (mit Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer) unter 88-61354 oder online auf www.essen.de/stadtplanung gebeten. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Planungen und es können Stellungnahmen abgegeben werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich am Planungsprozess zu beteiligen.

