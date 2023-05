Essen: Pkw rammt Kinderwagen – Mutter verletzt, Baby wohlauf

Vor dem Werbeschild eines Supermarktes in Essen-Frohnhausen kam der grüne VW Golf zum Stehen. Das Baby im Kinderwagen blieb unversehrt.

Essen. Ein Golffahrer zieht in Frohnhausen sein Auto plötzlich über die gesamte Straße, rast auf den Bordstein, das Auto erfasst Mutter und Kinderwagen.

Bei einem Unfall an der Hausackerstraße im Essener Stadtteil Frohnhausen ist am Donnerstag (4. Juni) eine Mutter (33) schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Freitag. Ein grüner Golf hatte die Frau und ihren Kinderwagen aus bisher ungeklärter Ursache erfasst. Das Baby, das im Kinderwagen lag, blieb nach ersten Erkenntnissen unversehrt.

Der grüne Golf wurde von einem 62-jährigen Mann gesteuert, er war in Richtung Rüttenscheid unterwegs. Zeugen berichten, dass der Fahrer sein Auto plötzlich nach links über eine mehrere Zentimeter hohe Fahrbahn-Abtrennung hinweggefahren sein soll. Die Fahrbahn-Abtrennung steht zwischen den Fahrspuren. Der 62-Jährige kreuzte den Gegenverkehr, fuhr auf den Bürgersteig und erwischte die Frau.

Auto kam vor einem Werbeschild zum Stehen

Das alles spielte sich direkt vor dem Lidl-Markt an der Hausackerstraße ab. Der Golf kam erst an einem großen Werbeschild des Supermarktes zum Stehen – oder anders gesagt: Der Wagen krachte in die Werbekonstruktion.

Das Baby ist erst wenige Monate alt, kam trotz äußerlicher Unversehrtheit vorsichtshalber zur Beobachtung mit ins Krankenhaus, wo jetzt die Mutter mit schweren Verletzungen liegt. Auch der Fahrer wurde verletzt, seine Beifahrerin (58) ebenfalls.

Der VW Golf wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.

