Essen: Pistole samt Munition im Bahnhof Kray sichergestellt

Diese Pistole stellten Bundespolizisten bei einem 20-Jährigen in Essen-Kray sicher.

Essen. Ein 20-Jähriger wirkte sehr nervös, als er Bundespolizisten am Bahnhof Essen-Kray erblickte. Schnell fanden die Beamten den Grund heraus.

Eine Schreckschusspistole samt Munition konnte die Bundespolizei bei einem 20-Jährigen am Bahnhof Essen-Kray Nord entdeckt und sichergestellt. Der junge Mann wird sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Wie die Behörde berichtete, hatten Beamte gegen 0.40 Uhr am Mittwochmorgen den Bahnhof bestreift. Dabei wurden sie auf einen 20-Jährigen aufmerksam, der äußerst nervös wirkte. Als die Einsatzkräfte ihn kontrollierten gab er an, dass er alles zugeben und sich schuldig bekennen würde. Auf die Frage, was er zugeben wolle, erwiderte der deutsche Staatsbürger, dass die Polizisten dies selbst herausfinden sollen, es sich aber unter seiner Jacke befinde.

Die Polizeibeamten forderten den Bochumer daraufhin auf, den Reißverschluss seiner Jacke langsam zu öffnen. Dabei kam die Pistole ans Licht, die sich schnell als PTB-Waffe erwies. Dies sind Reizstoff-, Schreckschuss- oder Signalwaffen, die Reiz- oder andere Wirkstoffe, Platzpatronen oder pyrotechnische Ladungen verschießen, ohne dass dabei Geschosse durch einen Lauf getrieben werden.

Bei einer Durchsuchung nach weiteren gefährlichen Gegenständen fanden die Einsatzkräfte Kartuschenmunition. Dabei handelt es sich um Feuerwerkskörper für Schreckschusswaffen.

Den Grund für das Mitführen der Pistole verriet der polizeibekannte Mann den Bundespolizisten nicht.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen