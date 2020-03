Essen. Felix Bender sprang beim 7. Sinfoniekonzert in der Essener Philharmonie am Pult für den erkrankten Ivor Bolton ein. Fürs Publikum kein Nachteil.

Große Sinfonik stand zur Eröffnung der „TUP-Festtage Kunst5“ auf dem Programm. Am Pult der Essener Philharmoniker dirigierte freilich nicht der derzeitige Residenzkünstler Ivor Bolton, sondern der kurzfristig für den Erkrankten eingesprungene Felix Bender.

Nicht zum Nachteil des Publikums, denn das Orchester folgte dem suggestiv agierenden jungen Maestro hellwach und inspiriert. Ebenso jung der Solist in Mozarts A-Dur-Klavierkonzert KV 488. Der Hamburger Alexander Krichel ging seinen Part dabei so ganz ohne hanseatische Kühle an: einerseits schnörkellos-geradlinig im melodischen Fluss, anderseits sicher in der Balance zwischen Virtuosität und Ausdruck, der in der Wärme und Nuancierung seiner Anschlagskultur wurzelte. Ein Anwalt der Musik, der sich weder in Sentimentalität noch im Oberflächeneffekt verlor.

Bei Bruckners 4. Sinfonie gelang eine sensationelle Wiedergabe

Und danach noch ein Mitbringsel aus China in pentatonisch-rauschendem Wohlfühlsound. Das führte dezent zum Naturmysterium von Bruckners 4. Sinfonie, der „Romantischen“. Und da gelang Felix Bender, immerhin mit wenigen Proben, eine geradezu sensationelle Wiedergabe des über einstündigen Monolithen.

Wie Krichel setzte auch er maßvoll, aber klug seine gestalterischen, von den Essenern präzis ausgeführten Tempo-Akzente: wenig Ritardando, kein pathetisches Weihrauch-Schwenken. Aber niederknien mochte man dennoch, allein schon vor der herausragenden Hörnergruppe um Janos Zinner, vor den architektonischen tragenden Oktavsäulen und klangprächtig zelebrierten Choralsteigerungen, die Bender mit dramaturgischem Instinkt entwickelte, wie vor dem ungemein durchsichtigen Klangbild der Philharmoniker in allen Instrumentalgruppen.

Begeisterung am Ende im vollbesetzten Alfried-Krupp-Saal.