Kultur und Corona Essen: Philharmonie-Konzert hilft in Not geratenen Musikern

Essen Essener Philharmoniker: Weihnachtskonzert mit Götz Alsmann brachte fast 9.000 Euro für Nothilfefonds der Orchester-Stiftung ein

Essen. Weihnachtliche Klänge für einen guten Zweck: Diese Rechnung ging für die Philharmonie Essen und die Essener Philharmoniker auf. Im Rahmen des am 12. Dezember aus dem Alfried Krupp Saal präsentierten Online-Konzertes mit den Blechbläsern und Schlagwerkern der Essener Philharmoniker, moderiert von Götz Alsmann, spendete das Publikum bislang fast 9.000 Euro zugunsten des Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung. Da das Video noch bis zum 10. Januar einsehbar ist, ist eine weitere Erhöhung des Spendenbetrages wahrscheinlich.

Orchester-Stiftung: Dankeschön an alle Essener Spender

Das Geld aus dem Corona-Nothilfefonds kommt freischaffenden Musikerinnen und Musikern zugute, die aufgrund der Pandemie ihren Beruf momentan nicht ausüben können und dadurch in eine finanziell schwierige Lage geraten sind. Hein Mulders, Intendant der Philharmonie Essen, der Essener Philharmoniker und des Aalto-Musiktheaters, freut sich über das positive Ergebnis: „Die Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen, die nicht durch staatliche Gelder abgesichert sind, ist uns ein wichtiges Anliegen. Ich freue mich sehr darüber, dass so viele Besucherinnen und Besucher unserem kurzfristigen Spendenaufruf gefolgt sind. Die Orchester-Stiftung hat uns ihr herzliches Dankeschön bereits übermittelt, das ich hiermit gerne an alle Spenderinnen und Spender weitergebe!“

Bereits im März, zu Beginn der Pandemie, konnten die Essener Philharmoniker den Nothilfefonds mit einer Spende aus den eigenen Reihen unterstützen.

Das Konzert ist weiterhin kostenlos auf dem YouTube-Kanal der Philharmonie Essen unter www.youtube.com/PhilharmonieEssen_TUP und über die Website der Philharmonie zu erleben.