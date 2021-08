Die Essener Feuerwehr hat in der Nacht zu Donnerstag einen Wohnungsbrand gelöscht. Zwei Personen mussten gerettet werden.

Blaulicht Essen: Personen bei Wohnungsbrand in Frohnhausen gerettet

Essen-Frohnhausen. Bei einem Wohnungsbrand in Essen-Frohnhausen sind zwei Personen gerettet worden. Warum das Feuer in der Nacht zu Donnerstag ausbrach, ist unklar.

Zwei Personen sind in der Nacht zu Donnerstag bei einem Wohnungsbrand in Essen-Frohnhausen von Feuerwehrkräften gerettet worden. Der Brand wurde laut der Essener Feuerwehr inzwischen gelöscht. Ein Anwohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Demnach fuhren Einsatzkräfte gegen 3 Uhr zu einer Wohnung in der Ingelheimer Straße. Der Treppenraum eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses sei stark verraucht. Als die Feuerwehrleute vor Ort ankamen, stand ein Anwohner bereits auf dem Vordach des Hauses. Er wurde mit einer Drehleiter gerettet.

Feuer in Essener Wohnung: Brandursache unklar

Das Feuer brannte in der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Dort wurde eine weitere Person gerettet. Beide wurden von einem Notarzt untersucht. Mit einem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung wurde der Mann aus dem zweiten Stock in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohnerinnen oder Bewohner befanden sich nicht im Haus.

Der Brand ist nach Angaben der Feuerwehr gelöscht worden. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei war bereits vor der Feuerwehr in der Ingelheimer Straße – ein Beamter versuchte sogar, das Feuer zu löschen – und hat die Ermittlungen aufgenommen. (juh)

