Essen: Pendler ärgern sich über Vielzahl von Zugausfällen

Pendler in Essen beschweren sich, weil am Bahnhof Zollverein Nord kaum noch Züge halten.

Essen. Am Bahnhof Zollverein Nord halten wenige Züge, weil Schienen beschädigt sind. Die Bauarbeiten dauern an. Abo-Tickets werden nicht erstattet.

So wie Dennis H. geht es gerade vielen Katernbergern, die auf den Bahnhof Zollverein Nord angewiesen sind: Der Essener ist stinksauer, weil nur wenige – am Wochenende gar keine – Züge von dem Bahnhof abfahren und halten. Berufsbedingt muss der Essener werktags, teilweise am Wochenende, nach Duisburg pendeln. Aktuell ist er gezwungen, eine Verbindung über den Essener Hauptbahnhof zu nehmen, was am Wochenende 40 Minuten länger dauert als der direkte Weg.

Was ist passiert? Nachdem auf der A40 in Mülheim genau unter einer Brücke ein Tanklaster ausbrannte, sind die Schienen stark beschädigt, die über die Brücke führen. Und zwar so stark beschädigt, dass der Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) den Zugverkehr zwischen Bahnhof Zollverein Nord und Duisburg Hauptbahnhof eingeschränkt hat. Vor dem Brand hat am Bahnhof Zollverein Nord der RE3 gehalten, nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende.

Am Bahnhof Essen Zollverein Nord halten wegen eines Schadens kaum noch Züge

Doch der VRR hat nun zwei Linien getauscht: Der RE3 fährt ab Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof, der RE6 ersetzt die alte Verbindung des RE3. Jedoch hält er nicht am Bahnhof Zollverein Nord. Von Montag bis Freitag zwischen 6 und 20 Uhr wird dieser Ausfall noch durch die RB35 kompensiert. Aber am Wochenende hält kein einziger Zug am Bahnhof Zollverein Nord.

Gerade für Menschen wie Dennis H., die auch am Wochenende arbeiten, bedeutet das, sich mit mühsamen Umwegen abzufinden. „Es macht mich wirklich wütend, dass der VRR keinen vernünftigen Schienenersatzverkehr anbietet“, sagt H. Er fragt sich, warum nicht die RB32 die Strecke am Wochenende fährt.

Menschen, die ein Abo-Ticket besitzen, bekommen keine Erstattung vom VRR

Brand auf der A40 Der Fahrer des Tanklasters (41) war laut Polizei alkoholisiert. Der Fahrer aus Essen wurde schwer verletzt, ebenso wie ein 60-jähriger Autofahrer. An der Unfallstelle standen insgesamt fünf Brücken parallel, vier von der Deutschen Bahn, eine gehört zu einer stillgelegten Zechenbahn. Die Brücken wurden unterschiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Haltepunkt Zollverein Nord hat eine lange Geschichte, stammt aus dem Jahr 1887 und diente als Anbindung der Zeche Zollverein.

Der VRR antwortet auf Anfrage, dass RE3 und RE6 getauscht wurden, damit man eine höhere Kapazität zwischen Dortmund und Düsseldorf anbieten könne. „Die Fahrzeuge des RE6 (RRX) können nicht am Bahnhof Essen-Zollverein Nord halten“, sagt VVR-Sprecher Dino Niemann. Der Bahnhof sei nicht für Stopps solcher Züge auslegt.

Die RB32 falle derzeit aufgrund der angespannten Umleitungslage ganz aus und die RB35 sei am Wochenende nicht unterwegs. „Als Rückfallebene anstelle eines Schienenersatzverkehrs dient hier der kommunale Nahverkehr“, sagt Niemann.

Menschen, die eine Abo-Ticket besitzen, bekommen keine Erstattung. Voraussichtlich bis Ende des Jahres ist die Strecke zwischen Duisburg und Essen wieder befahrbar.

Der schwere Unfall auf der Autobahn 40, bei dem zwei Personen verletzt wurden, hatte sich Mitte September ereignet. Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Tanklastzug von der Fahrbahn abgekommen, das Fahrzeug ging in Flammen, 35000 Liter Kraftstoff verbrannten. Anfang Dezember wurden zwei Brücken aufgrund der schweren Beschädigungen abgerissen.