Essen: Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein Pedelecfahrer in Essen schwer verletzt worden.

Essen. Ein Radfahrer bog im Südviertel nach rechts, eine Autofahrerin nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenprall, bei dem der 52-Jährige stürzte.

Ein Pedelec-Fahrer ist am Mittwochabend im Essener Südviertel mit einem Auto kollidiert und schwer verletzt worden. Der 52 Jahre alte Essener wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk am Donnerstag erklärte, habe sich der Unfall gegen 21.30 Uhr an der Ecke Wittering-/Von-Schmoller-Straße ereignet, als der Radler dort nach rechts und eine 33-jährige Essenerin am Steuer eines VW Touran nach links abbog. Der Mann stürzte bei dem Zusammenprall schwer.

Während der Unfallaufnahme kam es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen. (j.m.)

