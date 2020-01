Essen. Ein 54-Jähriger wurde in Frohnhausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Mann soll völlig unvermittelt auf die Straße gelaufen sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essen: Passant läuft Hund hinterher und wird schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger in Essen-Frohnhausen sucht die Polizei nach Augenzeugen.

Wie die Behörde am Sonntag berichtete, wurde ein 56-Jähriger am Freitag gegen 20.15 Uhr auf der Kerckhoffstraße von dem VW Up einer 30-Jährigen erfasst. Der Mann soll unvermittelt auf die Straße getreten sein. Vermutlich, so die Polizei, versuchte er, seinem Hund hinterher zu eilen. Nach der Kollision wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Anwohner oder Passanten, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.