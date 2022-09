Essen: Parkplätze sollen zu Erholungsflächen werden

Vor dem Fachgeschäft für Stadtwandel in Essen-Holsterhausen werden als Teil des Parking Day wieder Sitzgelegenheiten aufgebaut. (Archivbild)

Essen-Holsterhausen. Beim Parking Day 2022 machen auch das Team vom Radentscheid Essen und das Fachgeschäft für Stadtwandel in Holsterhausen mit. Was geplant ist.

Beim Parking Day werden am Freitag, 16. September, von 15 bis 22 Uhr einige Parkplätze in der Gemarkenstraße (Gemarkenstraße 72) in kleine Parkanlagen, Spielplätze oder Erholungsflächen verwandelt: Das Fachgeschäft für Stadtwandel und das Team vom Radentscheid Essen laden gemeinsam zum Parking Day ein.

Zu den Angeboten gehören Insektentränken basteln mit der Initiative „Frohnhausen for future“, ein Infostand des Radentscheids, Musik der transkulturelle Gruppe Aramic Ensemble, eine Lastenrad-Carrerabahn, ein Fahrradparcours auf dem Kirchvorplatz, eine Kinder-Vorleseaktion im Fachgeschäft für Stadtwandel und ein Abendvortrag zur Verkehrswende in Paris. Zusätzlich gibt es eine Siebdruck-Aktion für Kinder im Laden „Kommabei“ (Gemarkenstraße 102) und eine Lese-Lounge in der Buchhandlung „Insel der Bücher“ (Gemarkenstraße 65).

Radentscheid Essen: Parkplätze könnten Spiel- und Grünflächen werden

Mit der Aktion will man laut Mitteilung des Radentscheides für eine „menschenfreundlichere Stadtgestaltung“ demonstrieren und zugleich das gute Leben feiern. „Die politische Dimension ist dabei deutlich: Bei weiter wachsenden Pkw-Zulassungszahlen und im Angesicht der Klimakrise stellt sich immer mehr die Frage, ob wir uns als Gesellschaft den Luxus leisten können, praktisch kostenlos 362.000 private Fahrzeuge (Zahlen der Stadt Essen) im öffentlichen Raum abzustellen“, so die Verantwortlichen des Radentscheid weiter. Das sei zusammengerechnet eine riesengroße Fläche, die jedenfalls zum Teil auch gut für Spielplätze und Grünflächen, Geh- und Radwege, öffentlichen Verkehr, Wohn- und Geschäftsflächen genutzt werden könne.

Der Parking Day wird seit 2005 international am dritten Freitag im Monat veranstaltet. Ziel ist es aufzuzeigen, wie Parkplätze anders genutzt werden könnten.

