Essen: Parkende Autos bremsen Müllabfuhr in Bredeney aus

Im Kreuzungsbereich Nelkengarten und Tulpenweg in Essen-Bredeney wird gerne geparkt. Oft kommen deshalb die großen und schweren Müllsammler-Fahrzeuge der EBE nicht durch. Eine weitere „Zick-Zack-Linie“ an der Baumseite soll Abhilfe schaffen. Am Dienstag (18.4.) stellte die Stadt Schilder auf, wo markiert werden soll.