Essen: Parfüm geklaut - Dieb schaut direkt in die Kamera

Essen. Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Dieb. Ihn zu identifizieren, dürfte so schwer nicht sein.

Ein Unbekannter hat Kosmetikartikel aus einem Drogeriegeschäft in Essen-Holsterhausen gestohlen. Dabei wurde er gefilmt. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Dieb.

Wer diesen jungen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, betrat der junge Mann am 23. Mai gegen 18.15 Uhr den Laden am Holsterhauser Platz, verstaute diverse Pflege- und Kosmetikprodukte in seinem Rucksack und verließ die Filiale ohne zu bezahlen.

Wer den Gesuchten erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

