Essen-Ostviertel: Bürgerverein prangert Rattenproblem an

Essen. Der Bürgerverein Altstadt in Essen beschwert sich über Müll und Ratten im Elisenpark (Ostviertel). Was die nahe Suppenküche damit zu tun hat.

Mehr als eine halbe Million Euro haben sie gerade erst in die Umgestaltung des Elisenplatzes im Essener Ostviertel investiert. Doch in Teilen der Bürgerschaft hält sich die Freude über die wiedereröffnete Grünanlage arg in Grenzen. Lars Lenius, Vorsitzender der Bürger- und Verkehrsvereins Essen-Altstadt, beklagt sich bitterlich über ausufernde Grillgelage und Dreckecken, über Wildpinkler und Ratten. Den Oberbürgermeister erinnert er an sein Versprechen, die Vermüllung in der Stadt bekämpfen zu wollen. Deshalb fordert der Bürgerverein die Stadt auf, auf dem Elisenpark einzuschreiten.

„Mission der Nächstenliebe“ gibt in ihrer Suppenküche Mahlzeiten für Bedürftige aus

Die Mission der Nächstenliebe betreibt an der Elisenstraße 15 eine Suppenküche für Bedürftige. Der Speisesaal ist wegen Corona gesperrt, deshalb holen die Gäste ihre Portion an der Tür ab und ziehen weiter. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Ave Maria, gratia plena“ steht über dem Eingang zur „Mission der Nächstenliebe“ in der Elisenstraße 15. Es bedeutet: „Ave Maria, voller Gnade.“ Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Das ist alles nicht mehr witzig“, ärgert sich Lenius. Zu den Mitverursachern des Müll- und Rattenproblems zählt er ausgerechnet die Missionarinnen der Nächstenliebe. Jene Ordensfrauen, die die Gründerin und Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa 1979 von Kalkutta nach Essen schickte, um sich auch im Ruhrgebiet in den Dienst an den Ärmsten zu stellen.

In ihrem Domizil an der Elisenstraße 15 betreiben die „Engel der Armen“ eine Suppenküche, in der sie täglich warme Mahlzeiten für obdachlose, bedürftige oder suchtkranke Menschen ausgeben. „Bis zum Ausbruch der Pandemie gab es keine Probleme“, berichtet der Bürgervereins-Vorsitzende. Denn die Speisen seien drinnen im großen Saal eingenommen worden.

Weil der Saal allerdings wegen Corona seit gut zwei Jahren dicht ist, holen die Gäste ihre Mahlzeiten an der Tür ab: gut verpackt in To Go-Styroporbehältern, ähnlich wie in einer Imbissbude. Lenius: „Viele gehen damit in den Elisenpark und werfen die Verpackungen samt Essensresten einfach achtlos weg.“ Und wenn jemandem das Gericht überhaupt nicht munde, lande so manche Portion schon mal komplett im Gebüsch.

Vorwurf: Grill-Gesellschaften stellen ihren Grill einfach auf die Tischtennisplatten

Die von der Stadt auf dem Platz aufgestellten Müllbehälter seien viel zu klein, um den Verpackungsmüll aufzunehmen, fügt Lenius hinzu. Zwar könnten die Gäste gebrauchte Verpackungen samt Essenresten zu den Missionarinnen zurückbringen, doch das tue offenbar niemand.

Mitglieder des Bürgervereins hätten Gäste der Suppenküche bereits gezielt im Park angesprochen und an ihre Einsicht appelliert. „Doch gefruchtet hat es nicht.“ Auch die Missionarinnen, so sein Eindruck, verhielten sich nicht immer kooperativ. Zu einer Stellungnahme gegenüber dieser Zeitung sah sich die Mission allerdings nicht in der Lage. Dem Vernehmen nach ziehen Ordensfrauen aber regelmäßig mit Säcken in den Park, um Hinterlassenschaften ihrer Gäste zu beseitigen.

Eine Tischtennisplatte im gerade erst neugestalteten Elisenpark weist starke Schäden auf. Offenbar stellen Grillgesellschaften ihren Grill einfach auf die Platten. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Zu den anderen „Störern“ im Elisenpark zählt der Bürgerverein Bewohner aus dem Quartier, die sich im Elisenpark in größeren Gruppen regelmäßig zu Grill-Events träfen. Dass sie ihre Grills auf die Tischtennisplatten stellten, sei schon grenzwertig genug. Aber wenn heiße Grillbriketts auf der Wiese landeten, sei das Maß voll. „In letzter Zeit musste die Feuerwehr vier Mal anrücken“, berichtet Lenius.

Einmal in Fahrt spricht der Chef des Bürgervereins das nächste unappetitliche Problem an. Die Leute pinkelten an die Bäume und verrichteten vor aller Augen ungeniert ihre Notdurft. „Da würde ich mein Kind nicht mehr spielen lassen.“

Am Barbarakirchgang / Ecke Eiserne Hand, gegenüber der Feuerwache, betreibt Lenius einen Getränke-Fachmarkt. Mit dem Rattenproblem sei er auch dort konfrontiert. „Der Kammerjäger ist alle zwei Tage da.“

Stadt Essen: Bei Kontrollen im Elisenpark wurde keine Vermüllung festgestellt

Im Essener Rathaus hat man die Sorgen des Bürgervereins Altstadt auf dem Schirm. Bei Kontrollen im Elisenpark habe jedoch keine Vermüllung festgestellt werden können, reagiert Stadtsprecher Patrick Betthaus, und fügt hinzu, dass beim Fachbereich Ordnung auch seit Umbau und Neueröffnung des Parks „keinerlei Beschwerden“ eingegangen seien.

Die Probleme bzw. Vermüllungen durch die Essensausgabe bei den Ordensschwestern beschränkten sich nach Erkenntnissen des Fachbereichs eher auf die Elisenstraße und dortige Hauseingänge. „Hinweise auf Müll, Aschereste oder verbrannte Wiesenbereiche, der bzw. die auf Grillaktivitäten in der Parkanlage zurückzuführen sind, konnten bei einer aktuellen Kontrolle vor Ort ebenfalls nicht festgestellt werden“, so die Stadt. Dennoch werde der Kommunale Ordnungsdienst den Park auch weiterhin regelmäßig kontrollieren und die Entwicklung beobachten.

