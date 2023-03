„Essen Original“: Stadtfest steigt wieder im Mai 2023

Essen. Die ersten Künstler stehen fest, und erneut findet „Essen Original“ wieder im Frühjahr statt. Nicht, wie vor Corona, im Spätsommer.

Das Stadtfest „Essen Original“ findet nach einem Neustart im Jahr 2022 auch in diesem Jahr wieder als Bürger- und Familienfest statt. Erneut geht es im Frühjahr über die Bühne und nicht – wie vor Corona – im Spätsommer. Termin für „Essen Original“ in diesem Jahr ist Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai. In den Jahren 2020 und 2021 fiel „Essen Original“ wegen Corona aus.

„Essen Original“ spielt sich auf drei Bühnen ab – am Burg-, Kennedy- und Kopstadtplatz. Dazwischen gibt es die sogenannte „Original Essen-Meile“ mit Infos der Stadt und anderen Essener Institutionen, Kinder- und Familienprogrammen.

Malik Harris kommt am Samstagabend

Die ersten Künstlerinnen und Künstler stehen mittlerweile fest: Der Veranstalter, die Essen Marketing GmbH, kündigt als Samstag-Abend-Act den Sänger Malik Harris an (bislang größter Hit: „Rockstars").

Außerdem wurde die Coverband „The Tweens“ verpflichtet, ihr Sänger ist der VfL-Bochum-Stadionsprecher Michael Wurst. Auch „Kuult“ tritt wieder auf, das Essener Pop-Trio.

Am Freitagabend bestreitet das Forum Essener Lesben und Schwule (F.E.L.S.) das Programm mit einer Show, die vom GOP-Varieté präsentiert wird.

Neues „Essen Original“ im Jahr 2022 zog mehr als 100.000 Besucher an

Der Veranstalter, die Essen Marketing GmbH, kündigt in den nächsten Tagen und Wochen weitere Details an.

„Essen Original“ mit neuem Konzept brachte nach Angaben der Veranstalter im Jahr 2022 mehr als 100.000 Besucher auf die Beine. „Die Fokussierung auf ein Stadt- und Begegnungsfest“, hieß es damals, sei „voll aufgegangen.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen