„Essen Original“: Frida Gold springt für Madeline Juno ein

Zurück in der Heimat: Die Band Frida Gold tritt am Samstag, 19.30 Uhr, auf der Sparkasse Essen-Bühne am Kennedyplatz auf.

Essen. Krankheitsbedingte Absage auf den letzten Metern bei Essen original: Veranstalter EMG fand aber Ersatz, das gilt auch für Vincent Gross.

Auf den letzten Metern haben sich beim Programm von Essen Original 2023 noch zwei Änderungen ergeben. „Madeline Juno muss ihren Auftritt aus gesundheitlichen Gründen leider absagen“, teilte Veranstalter Essen Marketing GmbH (EMG) am Donnerstag mit. Glücklicherweise habe man Frida Gold für Essen Original begeistern können, sodass die Band aus dem Ruhrgebiet am Samstag, 13. Mai, um 19.30 Uhr die Bühne rocken wird. Für Frontsängerin Alina Süggeler ist es fast ein Heimspiel, studierte sie doch zeitweise an der Folkwang Universität der Künste in Essen.

Auch Vincent Gross sagte kurzfristig ab, stattdessen singt Gaby Baginsky

Und noch eine Änderung: Am Sonntag, 14. Mai, hätte um 14 Uhr Vincent Gross spielen sollen. Er ist leider verhindert, wird aber durch Gaby Baginsky ersetzt. Die Schlagersängerin war im Laufe ihrer langen Karriere mehrfach bei allen großen TV-Unterhaltungsshows zu Gast und soll am Sonntag das Publikum von Essen Original beim Wohnbau Schlager- und Partysonntag zum Tanzen und Feiern bringen.

Ansonsten laufe aber alles nach Plan, so die EMG.

