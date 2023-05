„Essen Original“: 80.000 Besucher feiern in der Innenstadt

Essen. Das Stadtfest „Essen Original“ lockte viele Besucherinnen und Besucher in die Essener Innenstadt. So lief die beliebte Musikveranstaltung bisher.

Aus allen Ecken der Essener Innenstadt klingt Musik, man hört die Menschen lachen und sieht einige tanzen. Die Stimmung ist ausgelassen und friedlich an diesem Samstag, den rund 80.000 Menschen genutzt haben, um Essen Original einen Besuch abzustatten. Und am Sonntag, bei noch einmal besseren Wetter, dürften es kaum weniger gewesen sein. „Wir sind sehr zufrieden“, resümiert Richard Röhrhoff, Geschäftsführer des Veranstalters Essen Marketing GmbH (EMG).

Am Samstagabend ist der Kennedyplatz gut besucht, bei lauschigen Temperaturen wollen Tausende den Top act Joris sehen. Auf insgesamt drei Bühnen gibt es beim Stadtfest verschiedenste Darbietungen. „Alle feiern friedlich gemeinsam, und wir bekommen bisher nur positive Rückmeldungen von den Gästen, sagt EMG-Veranstaltungsleiter Dennis Nolda. „Das Wetter spielt mit, es könnte kaum besser laufen.“

Die Band Frida Gold sprang bei „Essen Original“ kurzfristig für Madeline Juno ein, die ihren Auftritt aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Essen Marketing Gesellschaft setzt auf mehr Kinderprogramm

Was die Veranstalter besonders freut: „Wir sehen extrem viele Familien mit Kindern“, so Röhrhoff. In diesem Jahr habe die EMG darauf geachtet, viele Angebote für Kinder und Familien zu präsentieren, um das Fest für diese Besucher noch attraktiver zu gestalten. Nolda: „Essen Original befindet sich aktuell in einem Wandel und wir haben uns bewusst für mehr Familienprogramm entschieden.“ Ungeachtet der vielen musikalischen Angebote, wolle man ein Stück weg vom Musikfestival, hin zu einem Stadtfest für alle. Zwischenfälle gab es am Samstag nach Angaben von Polizei und EMG so gut wie keine, auch wenn es zunächst Unmut gab, als um Mitternacht der DJ die Party aus Lärmschutzgründen beenden musste.

Die EMG hat bei „Essen Original“ ein breites Programm für Kinder organisiert. Am Stand der EBE erklärt Simon Sepp (l.) den Geschwistern Elisabeth (2) und Olivia (3) die Abläufe bei einer Kompostierung. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Für kleine und große Besucher gibt es tatsächlich viel zu erleben an diesem Wochenende. Vor allem auf der „Original Essen-Meile“ stellen sich viele Essener Institutionen, Unternehmen und Vereine vor, informieren über ihre Arbeit und haben Mitmachangebote. Die Entsorgungsbetriebe Essen veranstalten ein Bobbycar-Rennen, die Kinder dürfen ein Müllfahrzeug von innen begutachten und können sich über Mülltrennung und Recycling informieren.

Feuerwehr Essen beantwortet Kindern bei „Essen Original Fragen“

Auch die Feuerwehr Essen ist vor Ort: „Wir sind heute mit einem Fahrzeug aus der Höhenrettung, welches es in Essen nur einmal gibt, und mit einem Drehleiterfahrzeug hier. Die Kinder haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, dürfen sich in die Fahrzeuge setzen und viele Dinge ausprobieren“, erzählt ein Feuerwehrmann aus dem Team der Höhenrettung. Er ist gemeinsam mit drei weiteren Kollegen vor Ort und beantwortet den Kindern sämtliche Fragen rund um Brandbekämpfung und Höhenrettung.

Die Feuerwehr weckt auch das Interesse des dreijährigen Malik, der gerade dabei ist, in eines der Fahrzeuge zu klettern. „Für meinen Sohn ist das hier ein großes Erlebnis, man hat ja nicht so oft die Gelegenheit, sich ein Feuerwehrauto von innen anzusehen und auch die vielen anderen Angebote, die es hier gibt, sind wirklich großartig“, sagt seine Mutter Laura, die in diesem Jahr zum ersten Mal „Essen Original“ besucht.

Die Aktion "Tanz mal mit der Maus" gehörte zum Kinderprogramm von „Essen Original“. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Neben Erlebnissen für Kinder gibt es Informationsstände, die über Gesundheitsvorsorge aufklären. Dafür ist zum Beispiel das Fahrzeug der „Zahnmedizinischen Gruppenprophylaxe Arbeitskreis Essen“ vor Ort. Hier wird den Kleinsten die richtige Zahnputztechnik erklärt. Auch die Bundeswehr informiert Interessierte über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.

Essen Original: Malteser sprechen von ruhigem Verlauf

Unter dem Motto ,,Kirche Original bei Essen Original – dieses Mal paradiesisch“, laden die Cityseelsorge, die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung Essen und die Caritas alle Besucher zu Mitmach- und Spielaktionen ein. „Wir haben hier im Brunnen am Essener Dom eine große „Piratenrallye“ vorbereitet, bei der die Kinder in kleinen Booten verschiedene Stationen anfahren dürfen. Außerdem können die kleinen Besucher selbst Boote aus Korken bauen und diese auf dem Wasser schwimmen lassen. Dieses Angebot wird hier sehr geschätzt, wir schauen nur in strahlende Kinderaugen“, erzählt Thomas Kuta, Mitarbeiter der Caritas Essen.

Für die medizinische Notfallversorgung sind die Malteser im Einsatz. Einsatzleiter Stefan Weiser erfreut sich am ruhigen Verlauf der Veranstaltung: „Wir hatten am gestrigen Freitag insgesamt sieben Hilfeleistungen, mussten davon drei Personen in Essener Krankenhäuser verbringen. Das ist in Anbetracht dessen, dass hier so viele Menschen aufeinandertreffen, wirklich wenig. Wir sind in regem Austausch mit der EMG, der Polizei, dem Sicherheitsdienst und dem Ordnungsamt, um bei Bedarf schnell reagieren zu können. Bisher ist aber alles sehr ruhig verlaufen.“

