Essen: Ordnungskräfte erwischen Männer bei Corona-Verstößen

Essen. Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei haben am Samstag bei Kontrollen in Essener Lokalen Corona-Verstöße geahndet.

Einsatzkräfte vom Ordnungsamt der Stadt Essen und der Polizei haben am Samstagabend (7. November) in einer Schwerpunkt-Aktion Lokale und Cafés kontrolliert, um mutmaßliche Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung zu ahnden.

In einem scheinbar geschlossenen Internetcafé auf der Steeler Straße in der Nähe des Wasserturms trafen die Ordnungskräfte gegen 21 Uhr jedoch mehrere Männer an. Eigentlich hätte sich in dem Lokal niemand aufhalten dürfen.

Party-Meile in Rüttenscheid wirkt kurz vor Mitternacht wie ausgestorben

Von Huttrop aus ging es weiter nach Altenessen. An der Bäuminghausstraße wurde eine Lokalität im Hinterhof kontrolliert, ferner ein Wettbüro an der Altenessener Straße.

Wie ausgestorben wirkte die Rüttenscheider Straße um kurz vor Mitternacht. Die Party-Meile war wie leer gefegt.

Wie Stadtsprecherin Silke Lenz mitteilt, hat es am Samstag auch tagsüber gemeinsame Corona-Kontrollen von Kommunalem Ordnungsdienst und Polizei gegeben – nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen.

