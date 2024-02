Essen: Ordnungsdienst und Ausländeramt setzen Bodycams ein

Essen. Neue Körperkameras sollen bei Einsätzen für mehr Sicherheit sorgen. Die Stadt Essen startet eine Pilotphase, um deren Wirkung zu überprüfen.

Der offen ausgelebte Widerstand der Straße gegen den Rechtsstaat in Gestalt eines aufgebrachten Mobs, der in Essen-Altenessen städtische Verkehrsaufseherinnen bedroht hat, war für Oberbürgermeister Thomas Kufen der Auslöser: Zum besseren Schutz der Mitarbeiter kam die Frage nach Bodycams für städtische Ordnungskräfte auf. „Ich finde das grundsätzlich gut“, meinte der OB. Die filmische Möglichkeit zur Dokumentation von Einsätzen sei ein Beitrag zur Deeskalation und Schutz - auf beiden Seiten, hieß es vor fast drei Jahren.

Nun ist es so weit: Die Streifen des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie die Außendienstler der Kommunalen als auch der Zentralen Ausländerbehörde sind ab sofort mit 18 Kameras ausgestattet. Die drei Einheiten können jeweils auf sechs Geräte zurückgreifen, teilte die Stadt mit. Aufzeichnungen, die allein der Beweissicherung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten dienen, seien ausdrücklich nicht gestattet.

Videos werden an die Strafverfolger weitergeleitet

Es werden nicht ganze Einsätze gefilmt, sondern nur einzelne Situationen, in denen es brenzlig werden könnte. Die aufgezeichneten Daten löschen sich nach zwei Wochen automatisch. Werden allerdings Straftaten aufgezeichnet, leitet die Kommune die entsprechenden Videos als mögliche Beweismittel an Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

In den vergangenen Wochen wurden die Bodycams beschafft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeit geschult, wie sie richtig damit umzugehen haben. Zunächst überprüft die Stadt in einem Pilotbetrieb, ob die gut sichtbaren Geräte tatsächlich eine deeskalierende Wirkung haben und die Ordnungskräfte dadurch besser geschützt sind. Ziel ist es, vor dem Hintergrund zunehmender Aggressionen gegenüber Kräften auf der Straße insgesamt für mehr Sicherheit zu sorgen.

Fällt die Evaluation in diesem Sinne positiv aus, wird der Einsatz der Bodycams verstetigt, kündigte die Stadt an. In Duisburg gibt es dazu bereits erste Erfahrungen: In Dreiviertel aller Fälle konnte allein durch Einschalten des Displays erreicht werden, dass sich eine Lage beruhigte.

Effekte bis hin zu einer Eskalation

Bei einer gewissen Klientel können die Kameras aber auch gegensätzliche Effekte bis hin zur Eskalation provozieren, geht aus einer Analyse des Instituts für Polizei- und Kriminalwissenschaft hervor, das deren Wirkung im Wachdienst der Polizei NRW ausführlicher untersucht hat.

Gern gelesen in Essen

Die Erkenntnis mag überraschen, ist aber empirisch belegt: Verfallen Beamte in der Ansprache renitenter Personen in ein formelles Amtsdeutsch und wechseln vom sonst üblichen Duzen zum Siezen in dem Bewusstsein, dass Dritte ihr Auftreten im Nachhinein anhand eines Videos beurteilen könnten, sorgt das für Irritationen bei so manchem Gegenüber. Menschen, die eher die Sprache der Straße gewohnt sind, könnten derartiges Auftreten als Arroganz oder zusätzliche Provokation empfinden

Klar ist aber auch: Bedrohungen und Beleidigungen bis hin zu körperlichen Widerständen – die Umgangsformen im öffentlichen Raum lassen zunehmend zu wünschen übrig. Wer in Essen die öffentliche Ordnung und Sicherheit durchsetzen will, muss mittlerweile gut gerüstet sein. Mental, aber eben auch technisch.

