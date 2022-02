Essen On Ice: Tageseinnahme wird für Ukraine-Hilfe gespendet

Essen. Essen On Ice endet am Dienstag, 1. März. Alle Umsätze dieses letzten Tages werden für die Ukraine-Hilfe gespendet, teilt Veranstalter EMG mit.

Die Einnahmen des letzten Tages von „Essen On Ice“ wird Essen Marketing für die Hilfe in der Ukraine spenden. Wie der Veranstalter der Eislaufbahn in der Innenstadt mitteilt, betreffe das alle Umsätze von Dienstag (1.3.) – neben den verkauften Tickets also auch des Schlittschuhverleihs sowie der Eisstockbahnen. An den Spenden beteiligten sich zudem Schausteller und andere Dienstleister.

„Wir sind alle sehr betroffen über den Krieg und wollen versuchen den Menschen dort zu helfen“, sagt EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff.

Essen On Ice wurde um zwei Tage verlängert

Ursprünglich sollte Essen On Ice am Sonntag (27.2.) enden, wurde aber um zwei Tage bis einschließlich Dienstag verlängert. Der Grund für die Verlängerung ist eine Zwangspause bei der diesjährigen Auflage: Der heftige Sturm hatte zwischenzeitlich dafür gesorgt, dass das Eis geschmolzen war und wieder neu aufgebaut werden musste.

Die Eisbahn auf dem Kennedyplatz hat von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Tickets können entweder vor Ort gekauft werden oder vorab im Internet unter visitessen.de.

