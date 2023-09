„Essener Wintertraum“ „Essen On Ice“: Radikale Veränderung nach 20 JahrenEssen One Ice: XXL-Wintertraum auf zwei Ebenen

Essen. Traditionsbruch in der Innenstadt: „Essen On Ice“ heißt künftig „Essener Wintertraum“ und bietet eine Eislauf-Fläche auf zwei Ebenen.

Die traditionsreiche Eislauf-Veranstaltung „Essen On Ice“ auf dem Kennedyplatz wird komplett verändert. Das kündigt die Essen Marketing GmbH (EMG) an. Aus „Essen On Ice“ werde der „Essener Wintertraum“, heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag (14. September). Die Eislauf-Fläche wird völlig neu – künftig können Schlittschuhläufer auf zwei Ebenen ihre Runden ziehen.

Die größte Eisbahn in NRW

Es handelt sich um die größte Eisbahn in NRW, teilt die EMG mit. „Diese verläuft auf zwei Ebenen, was es in der Form in ganz Deutschland kein zweites Mal gibt.“ Außerdem gebe es vier Eisstockbahnen, ein Kinderkarussell und ein Café mit Dachterrasse.

Von Mitte Januar bis Mitte März 2024

Die neue Eislaufbahn startet ihren Betrieb am 12. Januar 2024. Der „Wintertraum“ kann bis 10. März besucht werden. Tickets für die Schlittschuhbahn und die Eisstockbahnen sowie Gutscheine für das Café sind schon ab Mitte November online unter essener-wintertraum.de erhältlich.

„Essen On Ice“ hatte es seit der Jahrtausendwende gegeben – Veränderungen gab es immer, so stand mehrere Jahre neben der Eislauffläche eine Rodelbahn. Im Jahr 2022 gab es keine Eislauffläche wegen der Energiekrise; die EMG ersann eine Veranstaltung mit Kunststoffmatten, sie nannten es „Essen Ohne Ice“.

Den neuen „Essener Wintertraum“ verantwortet der Essener Schausteller Oliver Müller. Über Jahre wurde „Essen On Ice“ von einem Event-Gastronomen veranstaltet; die Verträge liefen nach Angaben von EMG-Sprecher Florian Hecker im Jahr 2021 aus. „Im Jahr 2022 und 2023 haben wir selbst als Veranstalter ,Essen On Ice’ organisiert, sind aber durchaus an Grenzen geraten“, sagt Hecker. Entsprechend froh sei man, für das Jahr 2024 wieder einen neuen Veranstalter gefunden zu haben. „Wir sind sehr glücklich über diese zeitgemäße Weiterentwicklung der beliebten Winterveranstaltung.“

