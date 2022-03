Essen On Ice ist beendet. Es fand von Mitte Januar bis Anfang März 2022 statt.

Essen On Ice

Essen On Ice Essen On Ice: Organisatoren ziehen positive Bilanz

Essen. Trotz Corona und des starken Sturms ziehen die Organisatoren der Eislauffläche „Essen On Ice“ eine positive Bilanz. Was 2023 anders wird.

Die Organisatoren der Eislauffläche „Essen On Ice“ auf dem Kennedyplatz haben nach dem Ende der Saison eine positive Bilanz gezogen. Von Mitte Januar bis Anfang März seien rund 25.000 Besucherinnen und Besucher die Schlittschuhe geschnürt. „Das angepasste, familienfreundliche Konzept wurde sehr gut angenommen“, heißt es in einer Mitteilung der Essen Marketing GmbH (EMG).

Laufzeit musste unterbrochen werden

„Essen On Ice“ hatte unter strengen Corona-Regeln (2G) stattgefunden. Maximal 750 Gäste pro Tag durften die Eislauffläche betreten. Der Sturm und die Wärme Ende Februar hatten durchaus Herausforderungen an die Macher gestellt. Die Laufzeit musste zwischendurch für mehrere Tage unterbrochen werden; das Eis wurde Ende Februar neu aufgebaut und die Laufzeit um einige Tage verlängert. Das gastronomische Angebot war im Vergleich zu den Vorjahren erheblich reduziert worden. „Mit Blick auf das kommende Jahr wird es Anpassungen geben“, kündigt die EMG an. „Die Gastronomie soll nicht mehr von den Eislauf- und Eisstockflächen getrennt werden“.

„Wir können zufrieden sein“, sagt Richard Röhrhoff, Geschäftsführer der EMG

„Angesichts des durchwachsenen Wetters und der generellen Corona-Lage können wir zufrieden sein“, resümiert EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff. „Wir wollten ein Angebot an der frischen Luft schaffen, damit die Menschen auch mal was unternehmen können. Das haben wir geschafft. Und wenn ich mir aus meinem Büro heraus die vielen glücklichen Kinder und Jugendlichen auf der Schlittschuhbahn angeschaut habe, bin ich froh, dass wir Essen on Ice veranstaltet haben.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen